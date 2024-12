El dardo directo de Helena Resano a la dirección de laSexta y Antonio García Ferreras

laSexta ha modificado la programación de este martes 24 de diciembre al ser el día de Nochebuena. La parrilla ha abierto como siempre con 'Aruser@s', que sorprendentemente no ha parado estas navidades. Sin embargo, los espectadores sí han notado la ausencia de 'Al Rojo Vivo', que inesperadamente ha desaparecido de la parrilla este martes.

Sin embargo, no solo han sido los televidentes los que han notado que 'Al Rojo Vivo' no se ha emitido este martes. Helena Resano, presentadora de laSexta Noticias 14h, también lo ha hecho. Y es que, al no haber el programa de Antonio García Ferreras, el noticiero ha podido adelantar su emisión más de media hora.

"Acordaros que hoy empezamos antes. A las 14h empieza el informativo, no me falléis", decía Helena Resano en un vídeo publicado en sus redes sociales, que también ha acompañado con un texto: "Hoy el info 14h de laSexta Noticias empieza a las 14h. Suena a chiste, pero no. Os esperamos!".

Con estas palabras, Helena Resano ha mandado un dardo directo a la dirección de laSexta. Y es que, año a año, laSexta Noticias ha ido cediendo minutos a 'Al Rojo Vivo', empezando cada vez más tarde. Actualmente, el noticiero de Helena Resano da comienzo a las 14:36h, durando poco más de media hora, hasta las 15:10h.

Cabe destacar que en el horario de 'Al Rojo Vivo', de 11h a 14h, se han emitido tres reposiciones de 'Equipo de Investigación'. En cuanto al resto de la parrilla, laSexta también ha prescindido de 'Más Vale Tarde', apostando por su refrito 'Take Away', pese a que en la sobremesa se ha mantenido 'Zapeando'. En prime time, pese a ser Nochebuena, laSexta apostará por 'El Taquillazo: Mula' y no por programación especial.

| Atresmedia

Recordamos que, en el mes de noviembre, 'Al Rojo Vivo' logró un fuerte crecimiento en audiencias con un 12,5% y 507.000 espectadores. Fue el tercer mes que subió y lo hizo subiendo 1 punto respecto a octubre hasta su máximo en justo un año. Lideró sobre todos sus competidores, tanto sobre los privados como sobre la cadena pública. Consiguió cerca de 2,8 millones de espectadores únicos y fue el programa de mayor aportación a la cadena