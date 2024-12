'D Corazón' revela si Isa Pantoja podría tomar acciones legales contra su familia

Las declaraciones de Isa Pantoja en 'De Viernes' han generado un intenso debate en torno a la familia Pantoja. Especialmente sobre la figura de Isabel Pantoja, que enfrenta una de las polémicas más graves y explícitas de su carrera. Los detalles compartidos por Isa Pantoja sobre episodios supuestamente vividos en Cantora han impactado a la audiencia, reabriendo cuestiones legales y éticas que han sido discutidas ampliamente en 'D Corazón'.

El testimonio de la joven, que comenzó con reflexiones sobre su relación rota con su madre y los sentimientos de inferioridad respecto a su hermano Kiko Rivera, ha evolucionado hacia un relato más crudo. En su última aparición, Isa Pantoja describió el famoso "episodio de la manguera": "Mi hermano me dice que me quite la ropa y ande. Coge la manguera y yo me quedo en sujetador y bragas. En ese momento, mi madre le dice 'Kiko, yo no puedo ver esto' y mi hermano le dice 'pues vete'. Mi madre se va y me deja allí sola", relató Isa Pantoja, explicando que fue rociada con agua fría en pleno diciembre.

Estas declaraciones han suscitado preguntas sobre las posibles acciones legales que podrían emprenderse. Euprepio Padula, colaborador de 'D Corazón', explicó que Isabel Pantoja podría denunciar a su hija por calumnias o por ofensa al honor: "Desde mi punto de vista, no lo hará. Tendría razones, pero no creo que lo haga porque quiere solucionar los problemas con su hija en su casa. No creo que ella se enfrentase de nuevo a ir al Juzgado y, además, contra su hija".

| Mediaset

Por otro lado, también se planteó si Isa Pantoja podría denunciar a su madre por estos hechos: "Sí, pero en este caso la prescripción del delito es de cinco años. Por lo tanto, ella debería demostrar que esto debería haber ocurrido hasta hace, como mucho, cinco años. Si realmente estamos hablando de cuando era niña, es un delito más que prescrito", aclaró el colaborador.

Alba Carrillo cuestionó esta limitación legal en casos que involucran a menores."En caso de los niños, no debería prescribir. Cuando tú ya tienes una madurez para afrontar lo que te ha ocurrido es cuando tú tomas cartas en el asunto", expresó en 'D Corazón'.