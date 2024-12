Cuatro detalla cómo serán sus nuevas tardes a partir del lunes tras el fin de '¡Boom!'

Cuatro anuncia nuevos cambios en sus tardes a partir del próximo lunes 9 de diciembre. Tras sus malas audiencias, '¡Boom!' se despedirá de los espectadores este mismo jueves 5 de diciembre tras tres meses en emisión. El concurso de Christian Gálvez se ha movido alrededor del 3% y 4% de cuota de pantalla, unos resultados insuficientes para Cuatro.

"Hoy emitimos el último programa de la temporada en Cuatro. Gracias a todos por habernos acompañado cada día y haber ido engrandeciendo este programa. Último duelo de equipos a las 19:00h donde siempre", publicaba esta misma mañana la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de '¡Boom!'.

De este modo, Cuatro tenía que suplir la hora que ocupa '¡Boom!' en la tarde, aunque por el momento no hay ningún programa nuevo listo para estrenarse ahora. Es por ello que Mediaset ha anunciado que, a partir del próximo lunes 9 de diciembre, doblará su apuesta por 'Lo sabe, no lo sabe'. El concurso de Xuso Jones emitirá doble entrega diaria en la tarde de Cuatro, alargándose hasta las 20h.

| Mediaset

No obstante, el cambio también afectará ligeramente a 'Todo es Mentira'. El programa de Risto Mejide recupera 15 minutos, alargándose hasta las 18:30h, un horario que tuvo hasta finales de verano. Ya a las 20h, será el turno, como siempre, de Noticias Cuatro.

Por lo tanto, Cuatro confirma su apuesta por 'Lo sabe, no lo sabe', que desde su estreno ha ido poco a poco mejorando sus audiencias. El concurso de Xuso Jones ya se ha asentado en el 5% de share y está cada vez más cerca del 6%. Es por ello que Mediaset decidió renovar 'Lo sabe, no lo sabe', que seguirá en parrilla los próximos meses.

Cabe destacar que la doble entrega de 'Lo sabe, no lo sabe' tan solo es un parche hasta que Mediaset encuentre relevo para '¡Boom!'. En las últimas semanas se ha filtrado que el grupo ha recibido varios proyectos de programas de actualidad para esa franja. No obstante, todo apunta a que el grupo no tomará nuevas decisiones hasta enero con la incorporación de Alberto Carullo, nuevo director de contenidos.