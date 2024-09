La crítica directa de Isabel Rábago a Telecinco por lo que se vivió en 'De Viernes'

Isabel Rábago ha lanzado una inesperada indirecta hacia Telecinco tras la emisión de la entrevista póstuma a Julián Muñoz en 'De Viernes'. La polémica entrevista, grabada semanas antes de la muerte del exalcalde de Marbella, se emitió en prime time con gran éxito de audiencia, alcanzando un 19,9% de share. Sin embargo, la expectación generada no fue suficiente para calmar las críticas, e Isabel Rábago no se calló.

Isabel Rábago ya había mostrado su rechazo cuando se anunció la emisión de dicha entrevista. La colaboradora afirmó que no contribuiría a "blanquear la figura" de Julián Muñoz, condenado por cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación urbanística. De hecho, en 'Vamos a ver', Isabel Rábago dejó claro que no estaba de acuerdo con el enfoque de la entrevista, insinuando que esta parecía estar diseñada para redimir su imagen pública del exalcalde.

El miércoles, durante la emisión de la entrevista, Isabel Rábago llevó sus críticas a otro nivel mediante una publicación en sus redes sociales. En su mensaje, la conocida periodista hizo una comparación entre la cobertura dada a Julián Muñoz y su propia experiencia en Mediaset al intentar entrevistar a Luis Rubiales. El grupo no le permitió hablar con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, que en ese momento no tenía ninguna condena.

"Hoy me apetece recordar esto… no sé… curiosidades de la vida. Rubiales a día de hoy no tiene condena alguna. Quiso que le entrevistara... cosas que pasan...", escribió Isabel Rábago, haciendo referencia a un vídeo en el que desvelaba en 'La Mirada Crítica' cómo ella tuvo la oportunidad de entrevistar a Rubiales, pero Mediaset no se lo permitió.

Isabel Rábago recordó que Rubiales había mostrado interés en hablar en Mediaset, pero decidieron no darle espacio, lo que llevó al expresidente a ser entrevistado por Ana Pastor en laSexta. "Tenía muchas ganas de hablar, se intentó por todos los medios que fuera en esta cadena, no se permitió y optó por ir donde se le dio voz", explicó la periodista.

Con esta publicación, Isabel Rábago puso en evidencia lo que considera una contradicción por parte de Mediaset. Mientras a ella se le negó la oportunidad de entrevistar a una figura sin condena, Telecinco no tuvo reparos en emitir una entrevista que, en su opinión, podría haber ayudado a "limpiar" la imagen de Julián Muñoz.