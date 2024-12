Cristina Tárrega rompe su silencio y aclara su futuro en Telecinco tras fichar por TVE

Cristina Tárrega cambia de cadena como fichaje estrella de la nueva edición de 'Bake off: famosos al horno', el talent de repostería de TVE. Participará junto a otras celebridades como Yurena, Isabel Gemio, Víctor Sandoval y Nagore Robles. Sin embargo, tras anunciarse su fichaje, la gran incógnita ha sido cuál es el futuro de Cristina Tárrega en Telecinco.

'Bake off: famosos al horno', que pondrá a prueba las dotes culinarias de Cristina Tárrega, contará con un jurado compuesto por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular. Ellos decidirán quién tomará el relevo de Ana Boyer. El ganador recibirá un premio que donará a una ONG elegida por el participante.

De este modo, Cristina Tárrega ha desvelado que, de ganar, donará el premio a Valencia: "Con todo esto que ha pasado yo necesito colaborar más. Cuando se estrene este programa, os habréis olvidado todos de la DANA y yo voy a estar ahí. Y quiero ese premio, ojalá para ellos y, por supuesto, lo que yo haga personalmente. Es algo que me apetecía hacer, pero sobre todo, ese ha sido mi motivo. Lo decidí después de la DANA. Me mueve eso".

| Mediaset

Cristina Tárrega también compartió su dolor por los efectos devastadores de la tragedia: "Estoy rota con mi gente, con mi tierra, he perdido gente. Una de las personas que sabéis que ya no está, pues puedo llamar a su hijo y decirle… Quereros mucho, cuidaros mucho, me estoy ahogando, no voy a estar más. Yo sé que ya no se habla de esto en las televisiones, pero es Valencia y mañana puede ser Madrid".

Por otro lado, también ha hablado de su inesperado cambio de cadena: "Es solamente un impasse. Yo estoy en Mediaset y he pedido mi autorización", ha declarado Cristina Tárrega ante los micrófonos de Europa Press. Por lo tanto, la presentadora de 'La Vida Sin Filtros' seguirá ligada a Telecinco, en 'Vamos a ver' o 'TardeAR', pese a su fichaje por 'Bake Off: famosos al horno'.

En otro ámbito, Cristina Tárrega opinó sobre la reciente entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes': "Los comentarios que ha recibido la joven en Cantora son muy desafortunados. Y una madre nunca se puede dar la vuelta y olvidarse de lo que está sucediendo. Una madre saca todo de dentro y la manguera se la come", declaró.

Finalmente, mandó una gran indirecta a Isabel Pantoja citando a Rocío Jurado: "Cada uno, como decía Rocío Jurado, me alegra nombrarla, la más grande, 'cada uno tiene sus cada unas...'. ¿Cómo era esa Rocío, eh? ¿Cómo era esa Rocío?".