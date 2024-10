El corte de Kike Quintana a Beatriz Archidona por lo que se vio en pleno 'TardeAR'

Kike Quintana vuelve a protagonizar un momento de lo más comentado en 'TardeAR'. En su habitual intervención de los martes, el guionista ha aprovechado para opinar sobre varios temas, entre ellos, Beatriz Archidona. El sobrino de Ana Rosa Quintana la ha tomado con la presentadora de 'De Viernes'.

Desde el inicio, Kike Quintana no dudó en manifestar su cansancio respecto a la cobertura mediática de ciertos temas. "Yo estoy ya de Bárbara y el rey... Estoy hasta la Corona fíjate", expresó sin tapujos, haciendo alusión a la repetición de ciertos contenidos en los programas de televisión.

Ante esta queja, Ana Rosa Quintana intentó defenderse asegurando que su programa había ofrecido información novedosa: "Pero si hemos dado dos exclusivas hoy". Sin embargo, Kike Quintana no dejó escapar la oportunidad de añadir más ironía a la conversación. "Yo no sabía que el rey se había pasado el Tinder. ¿A ti te fue a buscar en helicóptero? Porque viendo que iba a buscar a todas las famosas... Bueno, a ti te iría a buscar en Cabify", preguntó con tono sarcástico.

| Mediaset

Ana Rosa Quintana, siempre rápida en sus respuestas, replicó con humor: "No, yo no, no soy rubia". La conversación subió de tono cuando Kike le lanzó un comentario más afilado: "Es verdad, la verdad es que eras sosita, no tenías mucha gracia. No como yo, que he sacado esa parte que tú no tenías". A lo que Ana Rosa respondió con determinación: "A ver si te contratan tantas veces como a mí".

Sin embargo, fue Beatriz Archidona quien recibió la crítica más directa de Kike Quintana en 'TardeAR'. Refiriéndose a la conductora de 'De Viernes', el sobrino de Ana Rosa Quintana no tuvo reparos en decir: "Tú eres la segundona de corazón y yo quiero hablar de la segundona presentadora. Le han dado un programa los viernes y se ha vuelto tan pija que se cambia de ropa varias veces en la misma sección".

Este comentario llegó justo antes de que se emitiera un vídeo en el que jugaban con los colores del jersey de Beatriz Archidona, debido a que el verde de su prenda se utilizó como chroma. "Es verdad que nos dimos cuenta de que le iba cambiando el jersey que traía", dijo Ana Rosa Quintana. A lo que Kike Quintana, con su característico tono, añadió: "Porque era verde como el chroma".