La confusión de María Patiño que la llevo a atacar por sorpresa a Sonsoles Ónega

El pasado miércoles, María Patiño compartió en 'Ni que fuéramos' una anécdota que dejó a todos boquiabiertos. La presentadora recordó un curioso episodio que vivió con Sonsoles Ónega cuando ambas trabajaban en Telecinco. Una anécdota que, aunque comenzó con tensión, terminó en risas por un error de María Patiño.

Todo ocurrió en la primavera de 2021, en pleno auge del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En aquel entonces, María Patiño conducía 'Socialité' y Sonsoles Ónega era presentadora de 'Ya es mediodía'. Durante la narración de Rocío Carrasco sobre su relación con Antonio David Flores, surgió reiteradamente un nombre: Sonsoles.

"Hay una mujer que en ese momento se hablaba de ella. Ustedes a lo mejor no le ponen cara, porque no era conocida, pero se hablaba de ella. Era Sonsoles, que estuvo con Antonio David hace un montón de años",explicó María Patiño.

| Canal Quickie

El incidente se desencadenó durante una emisión de 'Socialité'. Mientras el programa estaba emitiéndose, María Patiño recibió un mensaje de Sonsoles Ónega. Al estar viendo el programa con su familia, le comentó que le había impactado aparecer mencionada. En un corte publicitario, María Patiño decidió responderle con un audio, aunque el tono del mensaje tomó un giro inesperado.

"¡Siempre te estás quejando! Me parece alucinante, he hecho las cosas como tú has pedido, jamás he contado nada que no debería contar. Te he defendido hasta el final. Te digo una cosa, a partir de ahora, no quiero que me vuelvas a mandar nada, ni que te vuelvas a poner en conmigo, estoy harta de que me utilices", le dijo María Patiño, creyendo que estaba enviando el mensaje a otra persona.

La respuesta de Sonsoles Ónega fue inmediata y desconcertada: "¿Perdona?". Sin saber que había cometido un error, María Patiño dejó el asunto ahí hasta llegar a su casa. "Llego a mi casa, me siento y repaso mi día como suelo hacer. Vi que le había mandado esos mensajes a Sonsoles Ónega". En el plató, Belén Esteban no pudo contener su asombro: "¡No jodas!".

Al darse cuenta del malentendido, María Patiño llamó inmediatamente a Sonsoles Ónega para pedir disculpas. "Pensé que estaba vociferando a la exnovia de Antonio David y realmente me estaba dirigiendo a la periodista", confesó entre risas. La reacción de Sonsoles Ónega puso fin a la situación de forma amistosa: "Se terminó riendo", concluyó María Patiño la anécdota.