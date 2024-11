Confirmado el motivo que obliga a Isa Pantoja a rechazar sentarse en 'De Viernes'

Isa Pantoja volvió al foco mediático con su inesperado embarazo. La hija de Isabel Pantoja sorprendía contando en la revista Lecturas que iba a ser madre por segunda vez. De hecho, confesó en qué punto emocional se encuentra, tras sus grandes problemas familiares.

Esta exclusiva salió a la luz el pasado martes 12 de noviembre en 'TardeAR', después de que Luis Pliego diera un adelanto. El director de la revista Lecturas avanzó que se trataba de un tema que no pasaría nada desapercibido, y más en este momento. Poco después, Miguel Ángel Nicolás enseñó la portada, causando gran asombro entre sus compañeros de programa.

"Este bebé me ha salvado la vida", confesaba Isa Pantoja, soltando el gran bombazo. En primer lugar, la hija de Isabel Pantoja insistió en que sería un embarazo deseado. "Quiero experimentar qué es estar embarazada y que la gente se alegre por ti, pero de verdad, no porque no queda otra", aseguraba.

| Lecturas, Telecinco

Además, destacó lo mucho que necesitaba algo así, ya que sostiene que ahora nadie la va a juzgar como madre. La hija de Isabel Pantoja tuvo su primer embarazo hace 11 años con Alberto Isla, estrenando así su era como persona conocida. Actualmente, sería muy distinto, ya que se siente mentalmente preparada para ser madre junto a su querido marido Asraf Beno.

Ambos lo intentaron en septiembre, tras el trágico episodio de apendicitis de ella. La suerte corrió de su lado, consiguiéndolo a la primera. Aun así, no todo son alegrías, ya que todavía sigue recuperándose emocionalmente de las heridas que reabrió en 'De Viernes'.

"Estaba más sensible y creo que también fue distinto por eso. No pensaba nunca que iba a llorar en esa entrevista, ni quedarme en bucle tantos días", compartía Isa Pantoja con Lecturas. Así pues, narró que se vio obligada a conceder esa entrevista porque no podía parar de llorar pensando en la situación familiar.

Sin embargo, cuando ella realizó la polémica entrevista, todavía no era conocedora de que serán uno más. "Si hubiera sabido que iba a ser madre, no habría hecho la entrevista, no puedo estar alterándome, me perjudico", reconocía Isa Pantoja. Por tanto, la hija de Isabel Pantoja habría cerrado la puerta a volver a sentarse en 'De Viernes', al menos de momento.