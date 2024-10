La confesión de Toñi Moreno sobre Isa Pantoja que no se esperaba María del Monte

María del Monte ha vuelto a la familia Pantoja. La tía de Antonio Tejado vuelve a estar presente en los comentarios de los Pantoja, tras su claro posicionamiento con Isa Pantoja. De hecho, una de sus amigas, la presentadora Toñi Moreno no ha dudado en hablar para dar la cara por ella.

Todavía siguen dando mucho que hablar las duras palabras de la hija de Isabel Pantoja en 'De Viernes'. Su valiente entrevista ha marcado un antes y un después en la familia Pantoja. Aun así, la tonadillera continúa sin pronunciarse, y no parece que vaya a ocurrir lo contrario.

La mítica presentadora de 'Gente Maravillosa' se ha mojado sobre el tema en una entrevista para El Televisero. No dudaron en preguntarle sobre el asunto de Isa Pantoja, teniendo en cuenta que ella es muy amiga de María del Monte. Tras esta pregunta, Toñi Moreno lo tuvo clarísimo.

"María del Monte es muy amiga mía, pero María no tiene nada que ver con esta historia", apuntaba la presentadora. Además, desveló su opinión sobre Isa Pantoja, contando si se cree su duro relato o no.

| Atresmedia

"Le he puesto un mensaje a Isa, porque le tengo muchísimo cariño, coincidíamos en los pasillos de Telecinco, la adoro, es una niña fantástica. Vi la entrevista y lloré mucho, porque había mucha verdad en cu cara. Le dije: 'tienes todo mi cariño' ", confesaba la presentadora.

Así pues, se mojó sobre qué le pareció que decidiera contar todo lo que vivió."Es muy doloroso lo que ha hecho, y dar ese paso, creo que es un paso muy duro. Decir: 'tengo que romper una situación que me hace mal' ", insistía Toñi Moreno.

"Hay mucho dolor en esta niña, a mí me convenció y me rompió. Ella sabe lo que yo siento por ella y sabe que le he mandado un mensaje muy cariñoso", desveló la presentadora. Acto seguido, se dirigió a la tonadillera mandándole un contundente mensaje.

"Nunca opino de la vida privada de nadie, pero este caso me ha dejado tocadísima varios días. Ojalá Isabel se acerque en posturas", destacó. Toñi Moreno no suele mojarse públicamente, pero en esta ocasión, así lo ha decidido ella, harta del sufrimiento de Isa Pantoja.