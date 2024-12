La confesión de Tania Llasera en 'D Corazón' al revelar que fue víctima de maltrato

Tania Llasera emocionó a los espectadores y sus compañeros de 'D Corazón' con un valiente testimonio sobre su experiencia como víctima de malos tratos en una relación pasada. La periodista compartió este domingo detalles sobre una etapa dolorosa de su vida. Una relación en la que sufrió abuso por parte de una de sus exparejas, destacando la importancia de hablar y denunciar este tipo de situaciones.

"Me costó muchos años superarlo, para empezar, y luego me costó mucho tiempo decirlo, sí. Sobre todo, porque en prensa yo lo dije en la época de Rocío Carrasco. Yo tuve un novio que me maltrató, hace muchos años, y el titular fue que me habían violado y no fue así", recordó Tania Llasera, que también subrayó su rechazo al perdón en estos casos: "No, lo siento, pero ni el tiempo lo cura".

En 'D Corazón', Tania Llasera amplió su reflexión sobre cómo vivió esa relación abusiva: "Nunca había hablado de esto en público de la manera en lo que he hecho ahora. Sí que lo comenté alguna vez, pero no con tantas letras ni palabras. Cuando te está sucediendo una situación de abuso, no lo ves, y eso nos pasa a muchas".

| RTVE

La periodista reveló que le tomó casi una década reconocer el abuso que había experimentado: "Era un hombre que me pegaba. Me trataba muy mal y que me hizo sentir que yo no valía para nada. Me decía que no era inteligente ni guapa ni nada. Me ha costado muchísimo volver a construirme, de la mano de mucha terapia".

Con una profunda carga emocional, Tania Llasera destacó la necesidad de cambiar la narrativa en torno al abuso: "Me emociona mucho este tema. Creo que, de verdad, ya es hora de que el miedo cambie de bando y la vergüenza también. Nosotras tenemos que poder hablar abiertamente si hemos tenido un problema y acusar".

Estas palabras conmovieron especialmente a Anne Igartiburu, que admitió desconocer lo vivido por su compañera: "No sabía nada". De este modo, la presentadora expresó su admiración hacia Tania Llasera: "Te has rehecho y eres un referente para muchísimas mujeres". Agradecida, Tania Llasera respondió: "Está trabajadísimo, gracias, Anne".