La confesión de Paula Vázquez que desvela una infidelidad en 'La isla de los famosos'

Paula Vázquez tiene muchas ganas de hablar. O, al menos, eso ha percibido, la audiencia del videopodcast 'Yo Nunca', tras ver cómo la presentadora desenterraba un episodio de su vida. Nadie se habría podido imaginar lo que soltó sobre su paso por 'La isla de los famosos', el 'Supervivientes' de Antena 3.

La modelo ya probó suerte en los realities como maestra de ceremonias hace más de veinte años. Concretamente, lo hizo en 'La Isla de los Famosos', mudándose el formato a Antena 3, tras dos primeras ediciones de anónimos en Telecinco.

La presentadora se adentró en lo más oculto del reality de supervivencia en el videopodcast 'Yo Nunca', presentado por Raúl Massana. Una vez allí, no le tembló la voz a la hora de desvelar lo estrechamente relacionada que estuvo con un concursante.

"Yo tuve un rollete con alguien una vez. Estaba haciendo 'La Isla de los Famosos, y allí me lo encuentro de repente. Pensé: '¡Hostia, de concursante, no me jodas'", comenzaba la presentadora de 'Bake Off'.

| Podcast Yo Nunca

Paula Vázquez sorprendió desvelando que, por si fuera poco, ella estaba saliendo en ese momento con un miembro del equipo del programa. "Mi pareja me dijo en ese momento: 'Le tienes que hacer una sorpresa, porque ha ganado la inmunidad. Está su novia", revelaba la presentadora, que admitió sentirse desencajada en ese momento.

Además, la sorpresa que le tenía que dar la presentadora al concursante era un anillo de compromiso. El concursante, en teoría, llevaba más de cuatro años de relación con su pareja. "Cuatro años, y de lo mío hacía dos meses", confesaba Paula Vázquez, que no podía creerse lo que estaba presenciando.

"Mientras tanto, el que me estaba viendo por la cámara era mi pareja, al que no quería contarle nada", proseguía la presentadora. "Lo que no veía la gente es que yo estaba de espaldas a la cámara diciendo: 'Tengo una sorpresa para ti... ¿Te suena?'", desveló.

La gran preocupación de la presentadora era que nadie en el programa notase que había pasado algo entre ambos. Además, la novia terminó entrando para recibir a su novio, sin saber nada del tema. "¡Vamos a hacernos las ETS todos juntos!", soltaba Paula Vázquez, riéndose de la surrealista situación.