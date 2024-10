La confesión de María Patiño sobre sus problemas con la autoridad: fue detenida

María Patiño ha dejado a la audiencia atónita tras su reciente confesión en pleno directo, una de las más sorprendentes que se han escuchado en 'Ni que fuéramos'. En medio de un debate sobre los problemas legales de los famosos, a raíz de una exclusiva sobre Terelu Campos y una presunta deuda con Hacienda, la periodista reveló una anécdota personal que nadie esperaba: fue detenida por la Policía Nacional.

"A mí me detuvieron por no llevar el DNI encima. Fue en La Palmera, en Sevilla", confesó María Patiño, desatando una oleada de reacciones en el plató. Javier de Hoyos se quedó sin palabras y rápidamente indagó más sobre el tema. "¡Qué dices! ¿Cuándo fue eso?", preguntó asombrado.

"Era muy joven", respondió María Patiño antes de ser interrumpida por Kiko Matamoros, quien lanzó una respuesta surrealista que sorprendió a los presentes: "¿no será que eras terrorista?". María Patiño, perpleja, exclamó: "¡Pero, cómo que terrorista!". Kiko Matamoros explicó su curiosa pregunta: "A ver, no te detienen solo por no llevar documentación".

| Canal Quickie

María Patiño continuó su relato, explicando que no solo no llevaba el DNI, sino que había cometido una infracción de tráfico. "Yo iba en chándal. Aunque, es verdad que los terroristas también pueden ir en chándal", ironizó la presentadora de 'Ni que fuéramos', aclarando que el verdadero motivo de la detención fue un incidente vial.

"Bueno, me salté un semáforo", confesó, lo que hizo que el resto de colaboradores comprendieran mejor la situación: "Vi que no había coches y pasé. Entonces, vino la policía y me dijo: ¿me da su DNI? Yo les dije a los agentes que no lo tenía. Entonces, me llevaron", explicó la periodista, detallando cómo terminó en comisaría.

El momento fue interrumpido cuando David Valldeperas lanzó un "bombazo", afirmando que la confesión de María Patiño era digna de una exclusiva. La periodista, visiblemente incómoda, optó por minimizar la situación: "Si es que no tengo que dar explicaciones sobre mi vida".

No obstante, concluyó el relato revelando que todo quedó en un simple susto. "Me llevaron a comisaría para identificarme. Lo hicieron y luego me fui a mi casa", añadió. Kiko Matamoros cerró el tema con una reflexión: "Claro, debían ver quién eras realmente".

María Patiño también recordó otro episodio que la hizo revivir esa experiencia: "Por eso, cuando vino el Ejército, estaba nerviosa. No había llevado el DNI, no lo tenía encima. Como me hubiera pedido la documentación, me hubiera pasado lo mismo", confesó en 'Ni que fuéramos'.