La confesión de María Patiño sobre un episodio que adelantó el final de 'Sálvame'

María Patiño no se calla más. La presentadora de 'Ni que fuéramos' se ha confesado, narrando un episodio que jamás había visto la luz.De hecho, este capítulo estaría estrechamente relacionado con el fin de 'Sálvame', así como con el veto a muchos colaboradores.

El pasado 6 de mayo se anunciaba el final de 'Sálvame', tras 14 años en emisión, a través de El Mundo. Una fecha que nunca recordarán los colaboradores de 'Ni que fuéramos', que se enteraron de su despido en pleno directo. Así pues, María Patiño ya auguraba que algo no iba como tenía que ir.

Dicho y hecho, un mes y medio después terminaba 'Sálvame', y al mes de este, el 'Deluxe'. Un cierre del que María Patiño ha querido pronunciarse en una entrevista para ABC. La presentadora de 'Ni que fuéramos' se ha confesado, contando algo que le hizo levantar sospechas, antes de enterarse de la terrible noticia.

| Mediaset

"En la cena de Navidad del año anterior, yo que soy muy observadora, te das cuenta de quién se acerca a quién y quién no. Salimos a fumar fuera Terelu y yo, había un jefe que se quedó sin fuego y cuando me acerqué para darle, dio un paso atrás", comenzaba la periodista.

"Para mí fue tan simbólico que ese día me acerqué a uno de nuestros jefes de la productora y se lo dije. No hubo un amago por conocerme, porque él acababa de llegar. Al final fue así, no fueron cosas de mi cabeza", defendía María Patiño, convencida en aquel momento de que algo pasaba con ellos.

"Me marcó mucho poner la televisión y comprobar que no había hemeroteca, que se nos borraba del mapa como si tu DNI desapareciese. Después, con un análisis más reposado, fue cuando empecé a venirme abajo porque no encontré una explicación. Y acudí a terapia como ya he contado más veces", exponía la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

Tras la marcha de Paolo Vasile, María Patiño notó que con su adiós, cambiarían muchos aspectos en Mediaset. Así pues, estaba en lo cierto. Tan solo unos meses después de aquella cena de Navidad, se hizo realidad lo que tanto temía.