La confesión de Fernando Díaz de la Guardia tras su forzosa salida de Mediaset

Las salidas no son siempre agradables. Así lo sintió Fernando Díaz de la Guardia, tras ver cómo, de imprevisto, se veía obligado a abandonar Mediaset. El periodista se ha mojado por completo desvelando detalles inéditos sobre su forzosa salida del grupo.

A Fernando Díaz de la Guardia los presentadores le pudieron ver como presentador de 'Cuatro al día'. Sin embargo, de la noche a la mañana, el periodista desapareció del programa sin dejar rastro.Su parálisis facial lo cambió todo drásticamente, viéndose obligado a abandonar el programa, ahora para volver a Canal Sur.

Según ha confirmado el propio presentador en El Confi TV, tuvo que renunciar a muchos proyectos para centrarse en su salud. "¿Lo que sucede, conviene? A mí no me conviene lo que me ha ocurrido, pero me adapto. Lo que sí he intentado es extraer enseñanzas que me ayuden a vivir", confesaba Fernando Díaz de la Guardia.

| Mediaset

El periodista comenzó hablando de su nuevo proyecto, que verá la luz en Canal Sur."Yo tenía una plaza en Canal Sur, aunque estaba en excedencia trabajando en Mediaset. Ahora me siento capaz para editar el magacín dominical que dirige y presenta Inmaculada Casal", aseveraba.

Fernando Díaz de la Guardia vuelve a la televisión con 'Andalucía de tarde', donde asumirá las funciones del editor. El periodista todavía no se encuentra recuperado del todo, por lo que tardará un poco más en aparecer en pantalla. "Para trabajar detrás de cámaras me parecía que tenía más sentido volver donde está mi familia y mi plaza natural", aseguraba el periodista.

Además, aprovechó para hablar de cómo se produjo su salida de Mediaset. "Yo tenía proyectos, la verdad es que la dirección se ha portado muy bien conmigo. Pero claro, yo no me encuentro ahora mismo para estar en un plató", anunciaba consternado Fernando Díaz de la Guardia.

Sin embargo, guarda muy buen recuerdo de su paso por 'Cuatro al día'. "Fue una sorpresa, porque normalmente los grandes saltos en televisión suelen producirse a una edad más temprana. Se portaron muy bien conmigo desde el minuto cero y fue una experiencia estupenda", mantiene el periodista.

Ahora bien, su refugio es su tierra. "Aquí (Canal Sur) me encuentro como en casa y ahora mismo necesito estabilidad por mi situación de salud. Siempre ha estado abierta esa puerta para volver, por lo que me parece casi hasta lo natural", añadía el periodista.