Un concursante de 'La Voz' desvela uno de los grandes secretos desconocidos desde casa

'La Voz' vivió un curioso e inesperado momento durante la actuación de uno de sus participantes. Chris Cardona, tras impresionar con su talento musical, expresó su sorpresa al descubrir un detalle desconocido para muchos espectadores. Con el sueño de convertirse en una estrella, el joven se presentó con su guitarra para interpretar la canción "Best Part" de Daniel Caesar, logrando captar la atención de dos de los coaches.

El joven músico, con su voz rasgada, deslumbró a ambos artistas, que no dudaron en pulsar el botón para intentar sumar a Chris Cardona a sus respectivos equipos. Sin embargo, a pesar de su éxito en la audición a ciegas, el concursante admitió haber vivido una experiencia que no se esperaba. "No he abierto los ojos en todo el rato", confesó Chris al terminar su actuación, y añadió, con una mezcla de humor y sorpresa: "Me habéis engañado porque siempre que veo los vídeos pienso que yo escucho el 'TAS' (el ruido del pulsador) y no lo he escuchado".

La confesión provocó la risa del cuarteto de coaches, quienes entendieron que, para alguien que había seguido 'La Voz' como espectador, la realidad del escenario era muy distinta a la que se percibe desde casa. El desconcierto de Chris Cardona fue recibido con cariño, y los coaches no tardaron en halagar su actuación.

| Atresmedia

Luis Fonsi fue el primero en elogiar al joven músico: "Tienes un color de voz muy sutil. Me encanta la creatividad y flexibilidad que tienes como para pintar un mundo de colores con tu voz". Pablo López, por su parte, también quiso convencer al concursante de unirse a su equipo, destacando su admiración por su talento: "Sería muy feliz de poder aprender todas esas cosas que haces a tu lado y que te vinieras a pasarlo bien conmigo".

Tras un breve momento de indecisión, en el que Chris Cardona valoró todas las palabras de ambos coaches, el joven colombiano se inclinó por su opción más personal. "Es un poco complicado porque admiro a los dos muchísimo y he escuchado vuestra música. Las dos personas me encantan. Sin embargo, tengo que decir que durante toda mi niñez he crecido escuchando la música de Luis Fonsi y me encantaría irme contigo", decía el joven, emocionado, en 'La Voz'.