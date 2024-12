El comunicado de Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, contra 'Espejo Público'

Anabel Pantoja atraviesa una etapa de felicidad tras el nacimiento de su primera hija, Alma, el pasado 23 de noviembre. Sin embargo, la alegría de la colaboradora se ha visto empañada por el constante seguimiento mediático que ha recibido desde entonces. Especialmente, según ella misma cuenta, por parte de 'Espejo Público' de Antena 3.

Este lunes, Anabel Pantoja decidió romper su silencio y enviar un mensaje directo al matinal de Antena 3, dejando clara su postura sobre la situación. En un mensaje de audio dirigido a Alberto Díaz, responsable de la sección 'Más Espejo', la influencer expresó su descontento: "Dile de mi parte que me deje un poquito en paz. Todas las mañanas cubro con algo siempre el programa".

Aunque reconoció que no lo hacen con mala intención, añadió sobre 'Espejo Público': "Sé que no lo hacéis por ser yo, sino que habláis de lo que os sale y lo que sentís, pero llevaba razón. Le has dado un poquito una hostia a Albertillo".

| Instagram, @anabelpantoja00

Gema López aseguró que Anabel Pantoja sigue de cerca todo lo que se dice de ella en televisión, a pesar de estar inmersa en sus nuevas responsabilidades como madre: "Ella se levanta pronto. La niña le está dando alguna noche complicada, pero ella ve todo lo que decimos y toma nota. Y reacciona".

A pesar de su queja, Anabel Pantoja dedicó unas palabras de agradecimiento a Susanna Griso: "También, dar las gracias a Susanna. Me alegro de que, a raíz de que yo cuente eso, la gente me haya dicho 'ay, pues sí, a mí me dieron puntos' o 'ay, pues sí, a mí me salieron almorranas'. Creo que es un tema que siempre ha sido tabú y ahora a mí me han escrito millones de personas".

En redes sociales, Anabel Pantoja ha compartido detalles de su experiencia posparto, incluyendo los problemas de salud que ha enfrentado. "De repente, cuando llegué a casa, el volcán salió en erupción. Un dolor, un dolor horrible en el culete y en las piernas, horrible, no me ha dejado dormir", confesó sobre las hemorroides que le han afectado tras el doloroso parto.

"Yo creo que es un tema que siempre ha sido tabú. Me han escrito millones de personas. Pero bueno, muchísimas gracias siempre por cómo habláis o cómo lleváis mis temas", concluía el comunicado Anabel Pantoja.