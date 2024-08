'Cómo engañáis': Adriana Dorronsoro se despide de forma forzada de 'Vamos a ver'

El próximo lunes 2 de septiembre, Telecinco dará inicio a la nueva temporadas de 'Vamos a ver' con Joaquín Prat. Este cambio de curso también trae consigo modificaciones en el equipo del matinal. De hecho, Adriana Dorronsoro se despidió este viernes de su papel como copresentadora en 'Vamos a ver más', cediendo su lugar a Verónica Dulanto.

Una reestructuración en Mediaset ha implicado una reorganización de las copresentadoras que acompañarán a Joaquín Prat en 'Vamos a ver'. Patricia Pardo continuará en su rol como copresentadora de la sección de actualidad y sucesos. Por su parte, Verónica Dulanto se une al equipo tras el final de 'Tiempo al tiempo' en Cuatro, y después de haber liderado junto a Frank Blanco 'Fiesta' este verano.

Con la llegada de Verónica Dulanto, Adriana Dorronsoro, que había sido ascendida a copresentadora en la temporada pasada, deberá dejar su puesto. Sin embargo, la periodista no se despide por completo de 'Vamos a ver'. Seguirá colaborando en la sección de corazón y realitys, donde contará con la compañía de Alejandra Rubio como nueva colaboradora.

La despedida de Adriana Dorronsoro del programa fue emotiva y estuvo llena de sorpresas. Durante la emisión, se proyectó un video que adelantaba las novedades del programa para la nueva temporada. Tras esto, su equipo la sorprendió con la entrada de Alfonso Egea al plató, portando un ramo de flores, mientras sonaba la canción "The Best" de Tina Turner.

| Mediaset

Visiblemente emocionada, Adriana Dorronsoro expresó su agradecimiento al equipo de 'Vamos a ver': "Ay, que me emociono. Jo, qué bonito, cómo engañáis aquí a la gente ehh".

"Eres la mejor compañera que cualquiera puede tener, eres una persona maravillosa, extremadamente trabajadora, generosa. Si la gente supiera que eres exactamente igual aquí que fuera, eres maravillosa", decía Alfonso Egea, que emocionaba a su compañera.

Finalmente, Adriana Dorronsoro se despidió del programa con unas sentidas palabras: "Me hacéis emocionarme siempre. Gracias, de verdad, porque ha sido un verano maravilloso. Esto es un equipazo, no sabéis el equipo que hay de profesionales y de buenas personas y he aprendido muchísimo porque es una maravilla trabajar aquí".

Además, la periodista dejó claro que su vínculo con el programa no termina aquí: "El lunes vuelve Joaquín Prat. Va a estar con él Patricia Pardo en la sección de actualidad y se incorpora al club social Verónica Dulanto. Yo voy a seguir aquí dando caña en este club social, no os vais a librar de mí y con todos los colaboradores maravillosos".