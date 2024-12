Christian Gálvez se pronuncia sobre su futuro tras la cancelación de '¡Boom!'

Christian Gálvez cerró hace tan solo una semana su etapa al frente de '¡Boom!' tras tan solo tres meses en emisión. Recientemente, en la fiesta de navidad de Mediaset, el presentador no pudo esquivar las preguntas tras la cancelación del concurso de la programación de Cuatro. El formato no logró las audiencias esperadas, llevando al grupo audiovisual a una reestructuración de su parrilla.

Recordamos que, desde esta semana, 'Todo es mentira' ha ampliado su emisión. Además, 'Lo sabe, no lo sabe', presentado por Xuso Jones, también ha ocupado el espacio que dejó libre el programa. De hecho, este concurso sí está consiguiendo buenos resultados en audiencias en la franja vespertina de Cuatro.

Con el final de '¡Boom!', Christian Gálvez se vuelve a quedar sin proyecto en Mediaset. Sin embargo, le volveremos a ver en Telecinco presentando los especiales de Nochebuena y Nochevieja, como en los últimos años. Una vez más, Christian Gálvez volverá a estar acompañado de Verónica Dulanto en estas noches tan especiales.

| Mediaset

De este modo, en relación a su balance de 2024, Christian Gálvez reconoció haber tenido un buen año "sobre todo en lo personal", pero admitió que "en lo profesional ha sido reguleras". Sin rodeos, añadió: "No podemos esconderlo, la realidad es la que es... a ver el año que viene", haciendo referencia al corto recorrido de su proyecto en Cuatro.

Sobre su futuro en Mediaset, donde mantiene un contrato vigente, Christian Gálvez no ocultó la incertidumbre que rodea a su carrera televisiva: "En el tema de la tele yo no decido. Tendrán que decidir por mí, pero estoy muy dispuesto, estoy en el banquillo y cuando me necesiten a salir a jugar, aunque sea de portero".

Además, Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver' y su mujer, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los responsables de la industria televisiva. La periodista ha deseado que el próximo año prime la meritocracia: "Me gustaría que el talento y el sacrificio tuviera más peso a la hora de tomar decisiones, para todos los ámbitos. Parece que si no tienes un padrino detrás tienes que remar mucho más".