Carmen Borrego paraliza enfadada 'Vamos a ver' por lo que se dice de su hijo

Nada más comenzar las Navidades, Carmen Borrego se ha vuelto a enfadar. A la colaboradora de 'Vamos a ver' le ha indignado cómo sus compañeros de programa le han dedicado un video el mismo día de Nochebuena. Una queja que la ha llevado a paralizar el programa de Joaquín Prat, invocando a los servicios jurídicos de Mediaset.

José María Almoguera ha sido pillado junto a una amiga "especial" realizando compras navideñas por 'Vamos a ver'. En las imágenes se ve al hijo de Carmen Borrego en una actitud cariñosa, además de cargado de numerosos regalos. Sin lugar a dudas, este video ha despertado la ira de colaboradora, que ha acabado entrando en cólera.

"Como madre me duele y me hace daño. Esas imágenes no se pueden emitir porque son en un centro comercial, no son en la calle. Y ya está bien que no podamos entrar ni a un centro comercial", denunciaba indignada Carmen Borrego en 'Vamos a ver'.

La madre de José María Almoguera ha cuestionado la legalidad de su programa, comprometiéndoles por sacar esas imágenes. Verónica Dulanto ha intentado hacerla entrar en razón, recordándole que también se sacaron con Malú y Albert Rivera, pero la colaboradora ha hecho caso omiso. "Nunca se ha podido grabar dentro de un centro comercial ni de un restaurante", insistía Carmen Borrego bastante enfadada.

| Mediaset

La presentadora de 'Vamos a ver más', harta de las continuas quejas de la colaboradora, le contestó. "Está consultado con los servicios jurídicos de Mediaset", le ha dirigido Verónica Dulanto, dejándola en evidencia. Antonio Rossi también se unió a la periodista recordando que "si las estamos emitiendo es porque se puede".

"Yo te digo que podremos estar en un centro comercial porque algo de intimidad nos puede quedar, ¿no?", continuaba denunciando Carmen Borrego. Además, pidió encarecidamente cambiar de tema, porque no quería tratar este tema en una fecha tan señalada.

"Pero, Carmen, nos estás echando tierra al programa", le continuaba echando en cara Verónica Dulanto. Carmen Borrego volvió a reiterar que "no se puede grabar en un centro comercial". Más tarde, aprovechó para soltar unas palabras sentenciando al equipo de 'Vamos a ver'.

"Me hace daño porque el día de Nochebuena es meter el dedo en la llaga de una madre que ya sabéis todos que no va a estar con su hijo. Me hace daño y estoy en mi derecho porque todos sabéis que ahora mismo no hay relación. Es innecesario esto", concluía bastante indignada la colaboradora de 'Vamos a ver'.