Carlota Corredera reaparece confesando en qué canal le gustaría volver a la televisión

Carlota Corredera desapareció de la televisión sin dejar rastro. Dos años y medio después, ha reaparecido revelando a través de qué cadena le gustaría volver a su medio: la televisión. De hecho, también se ha mojado hablando de su comentada salida de Mediaset y su reciente divorcio.

La periodista pasó de dirigir 'Sálvame' a presentarlo, un importante cambio que nadie se esperaba, ni siquiera ella misma. Sin embargo, desgraciadamente, su reivindicativa postura durante la emisión del documental de Rocío Carrasco, la sentenció. Su estrecha vinculación al histórico testimonio de la hija de Rocío Jurado precipitó su salida de Mediaset.

Ahora bien, se encuentra bastante renovada, con muchísimas ganas de volver a la televisión. Carlota Corredera ha confesado en una entrevista para el podcast 'Zeta Peta 2.0', en qué cadena le gustaría protagonizar su regreso a la pequeña pantalla. "Me encantaría trabajar en La 1, no lo voy a negar", dejaba claro la presentadora.

| Mediaset

Aun así, la presentadora no ha dejado los medios de comunicación, ya que ha aparecido de manera puntual en 'Ni que fuéramos', además de sacar adelante su propio podcast llamado 'Superlativas'. De todas formas, su atracción por RTVE es indudable.

"Si me preguntan ahora en qué cadena doy más perfil... Que no sé si hay ese hueco o no, pero me encantaría. Creo que (La 1) está viviendo un momento muy dulce y tiene parte de esa responsabilidad José Pablo López", añadía la periodista, saliendo en defensa del nuevo presidente de RTVE.

No solo ha hablado de sus aspiraciones profesionales, sino también de su pasado en Mediaset. "Lo que viví fue un final muy complicado que no le deseo a ningún profesional. Creo que siempre hay las opciones y se puede hacer de muchas maneras", aseguraba la mítica presentadora de 'Sálvame'.

Respecto a su separación con el padre de su hija, el cámara Carlos de la Maza, la periodista también se mojó. "Es la historia más importante que he vivido hasta ahora. Estoy muy arropada y sobre todo con un objetivo muy claro, siempre soy una persona muy optimista y tengo muchísimas ganas de que acabe este año y empiece 2025", aseguraba.