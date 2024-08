Carlos Sobera, obligado a intervenir en 'First Dates': un soltero liga con su hija

Este martes 13 de agosto, Telecinco ha emitido una nueva entrega de 'First Dates Hotel'. El programa estuvo marcado por un momento inesperado en el que Carlos Sobera tuvo que intervenir para frenar a uno de los solteros. Fran intentó ligar insistentemente con una de las camareras del hotel, sin saber que se trataba nada menos que de la hija del presentador.

Fran era un joven de 30 años, gerente de un gimnasio, que no dudó en mostrar su confianza en su capacidad para conquistar a cualquier chica, incluida a Arianna Aragón. "Está feo que yo lo diga, pero con las chicas siempre se me ha dado muy bien. Ayuda mucho el físico", alardeaba Fran frente a las cámaras de 'First Dates Hotel'.

Después de un fallido intento de ligar con dos chicas que se encontraban en la piscina, Fran decidió centrar su atención en Arianna, quien se encontraba cumpliendo su labor como camarera. "Mejor no te digo lo que quiero… Pero sí, una piña colada. He venido a encontrar el amor, no me quiero portar mal", dijo, insinuando su interés en ella en 'First Dates Hotel'.

| Mediaset

Arianna Aragón, lejos de rechazar de inmediato el coqueteo, se sentó brevemente en una hamaca cercana. Esto alentó a Fran a continuar con su estrategia de seducción. "Alto, guapo, buen cuerpo, morenito… Al final, tengo muchas armas de seducción", presumía Fran, convencido de que su atractivo físico le aseguraría el éxito.

La conversación se tornó más incómoda cuando, al percibir un supuesto interés por parte de la camarera, Fran le dijo con seguridad: "¡Lo sabía! Vas a ser tú mi cita. Con esas miraditas...". Arianna Aragón, sin embargo, mantuvo la compostura y dejó claro su rol en 'First Dates Hotel': "¡No! Yo estoy aquí para servir y poneros a disposición del amor".

Fue en ese preciso momento cuando Carlos Sobera decidió intervenir para frenar la situación. Apareció en escena y, en tono firme, pero sereno, se dirigió a su hija: "Vengo a rescatarte, que estás pasando demasiado tiempo aquí y tienes que atender a más clientes".

Acto seguido, se dirigió a Fran para aclararle la situación: "No es tu cita y es mejor que lo sepas desde ya". Fran, visiblemente decepcionado, no pudo evitar reprochar al equipo de 'First Dates Hotel': "¿Por qué ponéis camareras tan guapas?".