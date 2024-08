'Te cargaste mi programa': Jorge Javier acusa a Ana Rosa del final de 'Sálvame'

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez ya han vivido su esperado reencuentro en el plató de 'TardeAR'. La entrevista comenzó con una serie de pullas entre ambos presentadores, que no dudaron en sacar a relucir tensiones pasadas. El presentador no perdió la oportunidad de reprocharle a su compañera el haber ocupado el espacio dejado por 'Sálvame', sugiriendo incluso que Borja Prado, expresidente de Mediaset, había intentado despedirlo.

Durante la conversación, Jorge Javier Vázquez dejó claro que no entendía el morbo que suscitaba su encuentro con Ana Rosa. "Claro, era por lo del verano pasado", afirmó, recordando el gesto con el que indicaba que le "cortaban el cuello". Ana Rosa, por su parte, intentó suavizar el comentario preguntando "¿Qué pasó el verano pasado?", aunque la respuesta de Jorge Javier Vázquez fue muy directa: "Que te cargaste mi programa".

"Yo te llegué a odiar el verano pasado", confesó el presentador a lo que Ana Rosa Quintana replicó que no solo fue por eso, insinuando más conflictos en su relación. Y es que la presentadora recordó: "Lo que tú decías de que no podías venir a este plató porque estaba manchado de sangre...", refiriéndose a unas declaraciones que, según él, fueron hechas en tono de broma en su programa anterior, 'Cuentos chinos'.

| Mediaset

Más adelante, el intercambio se centró en la falta de colaboración de Ana Rosa Quintana en el pasado. "Te tengo que decir que yo he venido en cuanto me has llamado, pero nosotros en 14 años que te estuvimos llamando para el 'Deluxe' y no te salió del papo venir al programa", le echó en cara el presentador.

El tema del dominio de la parrilla por parte de Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana, también salió a colación. "Aquí se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla, eso es sospechoso...", dijo Jorge Javier Vázquez. La presentadora, por su parte, intentó defenderse asegurando que no tenía necesidad de ocupar las tardes, pero Jorge replicó: "Como productora estás facturando...".

El tono de la conversación subió aún más cuando Jorge Javier comparó sus programas con el de Ana Rosa Quintana: "Tú aquí regentas un salón de té, yo presentaba un programa que era un after en hora punta. Yo vengo con tus colaboradores y salgo monísima con la luz que tienes para ti sola, que yo no la tengo por cierto. Yo he pasado 15 años inigualables, históricos, porque es historia de la televisión y he trabajado con gente que eran auténticos número uno en lo suyo".

| Mediaset

"Pero yo jamás he dicho lo contrario, ¿me has escuchado criticar 'Sálvame'?",la preguntaba Ana Rosa Quintana, a lo que Jorge Javier Vázquez respondía: "Sí, bueno eras más sibilina, lo hacían los otros". "Puedo estar en desacuerdo con algunas cosas que hacíais, sobre todo en la última etapa", añadía Ana Rosa Quintana, en una posible insinuación a la docuserie de Rocío Carrasco.

"Yo jamás he criticado a un compañero ni de aquí, ni de otra cadena", se justificaba Ana Rosa Quintana. "Y sabes que yo siempre he tenido muy buena relación con los productores de 'Sálvame' y la sigo teniendo. Está bien crear enfrentamientos donde no los ha habido, ha habido discrepancia", concluía la presentadora de 'TardeAR'.