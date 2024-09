Canal Sur lanza un comunicado para denunciar las amenazas al periodista David Gallardo

El periodista David Gallardo, de Canal Sur Radio, ha sido víctima de amenazas mediante pintadas intimidatorias en la puerta de su casa, firmadas por supuestos aficionados del Xerez Club Deportivo. Este incidente ha generado una amplia condena por parte de la cadena autonómica, que ha expresado su apoyo al periodista, rechazando este tipo de actos que atentan contra la libertad de prensa.

David Gallardo, en declaraciones a La Voz del Sur, manifestó su indignación no solo por las amenazas, sino por el hecho de que estas se produjeran en un lugar donde viven personas ajenas a la situación. "La amenaza está mal siempre, pero no se puede amenazar en un sitio donde hay niños pequeños, una señora que no tiene nada que ver con esto y personas mayores", explicaba.

A pesar de la gravedad del suceso, el periodista dejó claro que esto no le afectará en su labor profesional: "Mañana, más y mejor. Esto me recuerda que mi función es esta".

David Gallardo también reflexionó sobre el comportamiento de algunos individuos que se creen poderosos por sus acciones vandálicas. "Algunas se compran una gorra y se creen los Peaky Blinders, creen que son gente que dominan las calles y no se dan cuenta qué solo son niños", añadía el periodista.

Además, señaló que no es la primera vez que se enfrenta a situaciones similares: "He sufrido amenazas de todo tipo, pero no es lo mismo tener amenazas cuando tienes hijos que cuando no los tienes. Y no es lo mismo la amenaza cuando tus padres son más jóvenes a cuando tus padres ya han superado los 70".

Este incidente no es aislado, ya que, según David Gallardo, otros profesionales del ámbito deportivo también han sido víctimas de pintadas amenazantes, como el delegado de Deportes. "Es algo que está ocurriendo y todo el mundo está mirando para otro lado. Y donde no hay ley, no hay paz. Hay gente que se aburre mucho", denunció el periodista.

De este modo, la cadena autonómica ha lanzado un comunicado denunciando lo sucedido: "Manifestamos el rechazo más absoluto a este tipo de prácticas. Queremos trasladar un apoyo total de la RTVA y Canal Sur a nuestro compañero, un periodista con una amplia y prolífica carrera profesional, comprometido siempre con la búsqueda de una información veraz y contrastada".

"La Justicia debe ser implacable con quienes pretenden atentar contra la libertad de expresión y lo hacen utilizando la violencia y cualquier forma de amedrentamiento. El Consejo de Administración de Radio y Televisión de Andalucía también se suma al apoyo del periodista y muestra su rechazo por lo sucedido. Lamentamos lo sucedido y esperamos que la investigación policial dé sus frutos lo antes posible"; concluye el comunicado.