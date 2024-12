Buenafuente no se corta y lanza un dardo directo a Iker Jiménez y Pablo Motos

Por tercer año consecutivo, Andreu Buenafuente cerró el año en TV3 con 'El monòleg de l'any', un especial cargado de humor ácido y críticas hacia figuras de 2024. El cómico no dejó títere con cabeza y dedicó dardos a personajes como el rey emérito, Carlos Mazón e incluso Iker Jiménez y Pablo Motos. Todo en un especial que contó además con la participación de Eduard Fernández, Berto Romero y Silvia Abril.

Buenafuente abordó la tragedia provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana, criticando la gestión del presidente Carlos Mazón como la actitud de algunos influencers. "Decían que estaban allí para echar una mano, pero era literal, porque la otra la tenían en el móvil. Había algunos influencers que no necesitaban ni palas porque, como los cojones les llegaban al suelo, al caminar apartaban el fango", ironizó.

También señaló la falta de compromiso de algunos de ellos, afirmando que "en vez de buscar maneras de ayudar, buscaban enchufes".

| 3Cat

El presentador dedicó parte de su monólogo a cuestionar el impacto de la desinformación, lanzando un zasca directo a Iker Jiménez. "Ahora el periodismo es un oficio que mucha gente puede hacer sin tener confirmación ni información. Eso en otros ámbitos no pasa", dijo Buenafuente, antes de preguntar con sorna: "¿Tú te informas bien o miras a Iker Jiménez?".

Además, ironizó sobre 'Horizonte' y la deriva de su conductor: "Antes estudiaba fantasmas, pero ahora los tiene de colaboradores", comentó. Unas palabras directas sobre la polémica generada por invitados como Ángel Gaitán o Rubén Gisbert durante la cobertura de la DANA.

Pablo Motos también fue blanco de su humor tras la denuncia de David Broncano sobre las "presiones" de 'El Hormiguero' para tener invitados en primicia. "Me gusta hacer este monólogo, que es un formato que no tiene invitados. Así me ahorro que me los robe Pablo Motos, o que se enfade", bromeó Andreu Buenafuente, dejando claro que la polémica no pasó desapercibida.

Recordamos que el monólogo de Andreu Buenafuente arrasó en TV3 con un 24,3%, más de 400.000 seguidores y 714.000 espectadores únicos. Consiguió el minuto de oro a las 22:59h con un gran 27,5% de cuota y 465.000 seguidores. Destaca en los espectadores mayores de 65 años al superar el 30% de cuota.