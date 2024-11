Broncano destapa el escándalo y denuncia los ataques de Pablo Motos y 'El Hormiguero'

La última emisión de 'La Revuelta' se ha convertido en un escenario de quejas y revelaciones cuando David Broncano compartió con la audiencia un episodio más habitual de lo que parece en la televisión española. "Ha pasado una cosa que creo que nunca ha pasado en la televisión en España", comenzó advirtiendo, adelantando que no habría invitados esa noche.

El presentador explicó que Jorge Martín, campeón del mundo de Moto GP, estaba previsto como invitado. Sin embargo, los planes cambiaron abruptamente: "Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en 'El Hormiguero' se han enterado de que venía hoy aquí. Y como en teoría la semana que viene iba a ir allí con ellos y no quieren que venga nadie aquí antes que allí, han movido sus hilos…", denunció Broncano.

El piloto permaneció en el camerino, y David Broncano continuó: "No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas. Entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque... No entro en detalles".

| TVE

Con evidente malestar, David Broncano detalló el modus operandi del equipo de Antena 3: "Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista. Nos ha dicho ‘lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas'". En este contexto, el presentador ofreció disculpas a su público: "Lo siento por vosotros y vosotras, ya hablaremos para que todo el mundo que habéis venido hoy podáis volver a ver un programa entero normal".

Visiblemente molesto, David Broncano recordó que estas situaciones no son nuevas. "Esto es una cosa que no es la primera vez que pasa, entonces por eso hemos decidido hablar del tema. Porque nos han desmontado el programa, se ha cargado nuestro trabajo de hoy... Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algún invitado lo ha dicho, es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en 'La Resistencia' y demás".

El humorista criticó la exclusividad que exige el programa de Pablo Motos: "Nunca ha venido aquí nadie antes que allí. Incluso cuando pueden hacer que no vengan aquí y lo hacen y cuando no tienen fuerza para esto, pues mínimo exigen que antes vayan allí".

| TVE

A pesar de la tensión, David Broncano aclaró que no guarda rencores personales: "No es personal, yo no tengo ningún problema con ellos. No sé si ellos sí, pero es verdad que son muchos años en los que esto ha pasado. Nunca lo hemos dicho pero ha sido continuamente".

En un tono más desafiante, concluyó con una reflexión: "Se que ellos y alguna gente nos critican por hacer chistes con 'El Hormiguero', los hemos hecho desde el principio y es verdad. Entonces ellos se han mantenido elegantes en ese sentido. Ojalá ellos me respondieran a mí con chistes, y no con cosas por debajo".

Incluso Yolanda, del equipo técnico de 'La Revuelta', tomó el micrófono para expresar su frustración: "Estoy muy enfadada cuando la gente no valora el tiempo de todos nosotros, que llevamos aquí trabajando desde las dos de la tarde".