La bronca de Sonsoles Ónega a un miembro de su equipo por lo que ha hecho en directo

Este martes 1 de octubre, Sonsoles Ónega volvió a protagonizar un tenso momento en directo durante la emisión de su programa en Antena 3. La conocida presentadora, que no suele tener reparos en expresar su descontento, arremetió contra un miembro de su equipo en plena emisión. La periodista generó un momento de incomodidad tanto en el plató de 'Y ahora Sonsoles', como en la audiencia.

El incidente tuvo lugar mientras Sonsoles Ónega hablaba sobre una sentencia pionera. Un tribunal había condenado a un hombre por impedir durante diez meses que su expareja viera al perro que ambos compartían en régimen de custodia. Tras mostrar un emotivo video del reencuentro entre la mujer y su mascota, Sonsoles Ónega entrevistaba a la dueña del animal en directo.

Sin embargo, en mitad de la entrevista, Sonsoles Ónega interrumpió a la joven de forma abrupta, diciendo: "Eh… no… no, no, no, no". La entrevistada quedó visiblemente desconcertada, sin entender a qué se refería la presentadora con estas palabras.

| Atresmedia

Fue entonces cuando la periodista aclaró lo ocurrido: "No, perdona, Marta, es que estoy diciendo que no al piano. Que esto tampoco es de pena, estamos celebrando una sentencia histórica. Hombre, por favor, una música épica o nada directamente":

El reproche de Sonsoles Ónega estaba dirigido al responsable de la música en el plató, quien había puesto una melodía suave al fondo. Sin embargo, a la presentadora le pareció inapropiado para el contexto de la noticia. Sus gestos mientras protestaba por la música eran muy elocuentes, dejando claro su disgusto con el tono que se había dado a la historia.

No es la primera vez que la veterana periodista se enfrenta a su equipo en directo. Hace apenas unos días, Sonsoles Ónega ya había confrontado al regidor del programa tras no estar de acuerdo con el aplauso que pidió al público después de una crítica a Shakira. Estos momentos de tensión se han convertido en algo habitual en 'Y ahora Sonsoles', donde Sonsoles Ónega también ha tenido enfrentamientos con la dirección, como ocurrió en su momento con Patricia Lennon y ahora con Javier Silvestre.