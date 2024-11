Belén Rodríguez reaparece con la noticia más importante tras detectarle un cáncer

Belén Rodríguez se enfrenta a un nuevo desafío en su vida tras haber sido diagnosticado con un tumor en la garganta que le ocasiona dolores. Esta semana, la colaboradora comunicó se apartaría temporalmente de su actividad profesional. Sin embargo, antes de su retirada, Belén Rodríguez concedió una emotiva entrevista en 'Fiesta', programa en el que colabora, para explicar su situación.

'Fiesta' comenzó con un gesto especial de Emma García, que salió del plató para acompañar a su compañera y amiga antes de la entrevista. La presentadora destacó la "positiva actitud" de Belén Rodríguez frente a la enfermedad. "Probablemente sea el día que más nerviosa esté en la tele porque tengo que contar algo muy íntimo. Es una cuestión de salud y yo no suelo hablar de mis cosas", fueron las primeras palabras de Belén Rodríguez.

A pesar de haber adelantado algunos detalles anteriormente, Belén Rodríguez utilizó 'Fiesta' para compartir cómo afronta este momento con la intención de "mostrar optimismo". Reconoció que los dolores que padece llevan meses afectándola y confesó su temor a la posible pérdida de cabello "porque para mí es muy importante".

| Mediaset

La colaboradora relató cómo comenzó a notar los síntomas: "Se me empezó a localizar en verano hacia la izquierda. Yo sabía que tenía algo malo, lo tenía clarísimo". Sin embargo, admitió haber tardado en acudir al médico, algo que ahora toma con humor: "Ni siquiera sabía que para lo de la garganta tenía que ir a un otorrino".

Durante la entrevista, Belén Rodríguez explicó en 'Fiesta' que el proceso ha sido muy rápido: "Ha sido muy deprisa, he pasado mucho tiempo en el hospital y son pruebas duras". También detalló su tratamiento: "Me estoy tomando 800 calmantes para el dolor: antihistamínicos, opiáceos...".

Belén Rodríguez también reflexionó sobre el apoyo inesperado que ha recibido: "Yo estoy acostumbrada a tanto hate... Tengo 25 mil bloqueados, pero ahora recibo muchísimos mensajes de apoyo".

| Mediaset

Además, ha sorprendido al confesar que no dejará la televisión: "Lo que más me agobia de todo esto es perder mi rutina. Lo único que sé es que tengo un tumor que es malo y que me tienen que operar, no sé más que eso. Mientras pueda, quiero trabajar porque me va a venir muy bien, mañana quiero ir al debate y el lunes al gimnasio".

"Son muchas emociones juntas, no tengo la sensación de estar enferma, todo fue muy rápido, muy desagradable. Pregunté al doctor si me iba a morir", confesó. En un tono reflexivo, habló sobre cómo este momento la encuentra en una etapa de fortaleza: "Tiene que ver con poner límites y con rodearte de gente sana. Por eso, ahora no quiero ni medio problema en mi vida".