Belén Esteban desvela por sorpresa cómo será su velatorio: anuncia vetos en su funeral

Belén Esteban sorprendió a la audiencia de 'Ni que fuéramos' al compartir sus reflexiones sobre la muerte y sus últimas voluntades. Todo surgió en una conversación que surgió durante el homenaje al fallecido Jimmy Giménez-Arnau. Aunque la colaboradora admitió sentir un gran temor a pensar en su propio final, también desveló detalles sobre cómo le gustaría que fuese su despedida.

Durante el programa, María Patiño, en un tono curioso, le preguntó directamente a Belén Esteban: "Cuando te vayas de este mundo, ¿ya has pensado qué hacer después de la muerte?". A lo que la colaboradora respondió con sinceridad: "Me da muchísimo miedo pensar en la muerte. Me da pánico", deseando que ese día tarde en llegar.

Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, Belén Esteban se animó a compartir cómo le gustaría que fuese su velatorio. "Me gustaría que me velen durante la noche, yo quiero que mi gente, mis amigos y familia estén conmigo por la noche. Me da mucho miedo quedarme yo ahí sola", confesó, dejando claro que quiere estar rodeada de sus seres queridos hasta el último momento.

Además, especificó un detalle importante: "Quiero que la caja esté tapada, que sé que esto a mi madre le va a matar". También añadió con un toque de esperanza: "Espero que mi madre no tenga que ver la muerte de sus hijos".

Belén Estaban incluso visualizó su funeral con una imagen muy específica, imaginando una gran foto suya junto al ataúd. "Me encantaba la foto que había en Telecinco, pero no la he podido conseguir", refiriéndose a las imágenes de los rostros televisivos en los pasillos de la cadena.

Fiel a su carácter, la colaboradora no dudó en hacer una petición especial: "Hay personas que no quiero que vayan a mi velatorio. Y, si van, que las echen", asegurando que se trata de un pequeño grupo de cuatro o cinco personas. María Patiño, con su habitual complicidad, le respondió: "De eso me encargo yo".

En cuanto a sus verdaderas preocupaciones, Belén Esteban reveló que ya tiene preparadas instrucciones muy precisas para su amigo Raúl Prieto. "Tengo una carta de cosas que tiene que hacer él cuando a mí me pase", explicó. Para ella, solo hay tres cosas que le inquietan: "Mi hija, mi madre y mi marido".