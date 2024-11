Belén Esteban deja KO a Paz Padilla con una herida del pasado que pocos esperaban

Belén Esteban y Paz Padilla no se tragan, ni siquiera se pueden aguantar. La mala relación entre la colaboradora y la presentadora era un secreto a voces, hasta ahora. La tertuliana de 'Ni que fuéramos' ha decidido romper su silencio contando toda la verdad sobre su relación con la humorista.

Ambas protagonizaron sonadas discusiones en el mítico 'Sálvame'. Sin embargo, pocas veces se han pronunciado públicamente la una sobre la otra. Su enfrentamiento más sonado se produjo precisamente por la falta de confianza en las vacunas de Paz Padilla, algo que enfadó bastante a "la Patrona".

Tras esta discusión que se originó después de visionar el polémico directo de Paz Padilla con María del Monte y Anne Igartiburu, la presentadora nunca volvió a 'Sálvame'. De hecho, se quitó el micrófono en pleno directo estallando contra Belén Esteban por sus continuos ataques. Ahora bien, casi tres años después, la colaboradora de 'Ni que fuéramos' no ha dudado en mojarse.

"Yo no quiero saber nada de ella, quiero estar con gente en mi vida que me quiera de verdad. ¿A todo el mundo se le puede querer? Eso es imposible. Quiere a menos gente y quiérela mejor", condenó "la Patrona" ante la atenta mirada de Malbert en 'Querido Hater', de Podimo.

| @querido_hater

De hecho, todo saltó por los aires en el polémico podcast, cuando Malbert la acusó de la marcha voluntaria de Paz Padilla de 'Sálvame'. "Por mi culpa no, se fue porque ella quiso. Mi marido es sanitario y, como todos los sanitarios, lo ha pasado fatal, lo hemos pasado mal todos", confesó la colaboradora indignada.

"Yo no podía permitir que eso se dijera, me parecía fatal. Me dijo una cosa que no me acuerdo y le dije: 'Paz, por ahí, no'. Cogió el micrófono y se lo quitó", contaba Belén Esteban, haciendo memoria sobre esa histórica discusión.

"Ya luego se fue ella, denunció a Telecinco, llegaron a un acuerdo y volvió. A lo mejor se fue porque no sabía debatir ese tema", soltó la colaboradora de 'Ni que fuéramos', sin darle la más mínima importancia a la polémica humorista.

De todas formas, el desprecio que no se esperaba nadie, ni siquiera la propia Belén Esteban, llegó más tarde. "Cuando falleció el hermano, que me dio mucha pena, una cosa no tiene nada que ver con la otra, le escribí. Ni lo ha abierto, le dije que lo sentía mucho y no me contestó", desveló en exclusiva Belén Esteban.