Belén Esteban deja KO a Cristina Pedroche en 'La Revuelta' tras lo que dice de ella

David Broncano y Lalachus serán los presentadores de las campanadas de RTVE. Su polémico fichaje está en boca de todos, con opiniones de todo tipo. De hecho, incluso se ha pronunciado Belén Esteban, que visitó 'La Revuelta', para mandarles mucho ánimo, además de aprovechar y mojarse sobre Cristina Pedroche.

No era la primera vez que la colaboradora de 'Ni que fuéramos' pisaba el programa de David Broncano. Ya lo hizo hace unos meses junto a su inseparable María Patiño, protagonizando un icónico momento que ha pasado a la historia de 'La Revuelta'. Ahora bien, su segunda visita tenía un claro objetivo.

Lalachus se encargó de presentarla, al grito de "¡qué entre mi amiga que ya ha dado las Campanadas!". Belén Esteban, nada más entrar por la puerta, se dirigió al presentador de 'La Revuelta'. "Lo siento mucho David, pero hoy no he venido por ti, he venido por Lalachus", confesaba tajante la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

Además, no fue lo único que le comentó a David Broncano, ya que se disculpó ante él por un garrafal error que se podía ver a simple vista. "Perdóname, porque he tenido un fallo, me he puesto el mismo traje que me puse en el otro sitio", contaba Belén Esteban. El público estalló en abucheos, por lo que la invitada se vio obligada a justificarse.

| TVE

"Perdona cariño, me dio mucha suerte con Pablo Motos", pronunciaba la colaboradora de 'Ni que fuéramos' defendiéndose de las críticas. "Efectivamente, mismo colgante, mismo color, exactamente igual", comentaba el presentador de 'La Revuelta' con humor. De todas formas, Belén Esteban aprovechó su visita para desearles mucha suerte, recordando su experiencia, cuando dio las campanadas de Telecinco junto a Jorge Javier Vázquez en 2009.

"Ahora nos vemos menos, pero fue uno de los mejores momentos que he vivido en mi vida, lloré mucho", rememoraba la invitada. Sin embargo, lo que no se esperaba el presentador de 'La Revuelta' es que Belén Esteban fuera a hablarle de Cristina Pedroche. "Vosotros estáis en el mejor piso y lo veis todo, os tenéis que asomar a ver cómo va la Pedroche", insistía tajante la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

"Estaría bien destrozarle la exclusiva", aportaba David Broncano, sin saber por donde salir. Belén Esteban, por su parte, prosiguió anunciando que "yo lo voy a ver con vosotros, lo he puesto en mi Instagram". De hecho, aseguró que tanto el presentador de 'La Revuelta' como Lalachus arrasarían en audiencias, superando incluso a Antena 3.

"Si ganáis me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer", aseguraba Belén Esteban, dando por hecho el liderazgo de La 1.