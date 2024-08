Beatriz Archidona no aguanta más a Marta López: su reacción en directo en 'TardeAR'

Marta López ha sido una de las protagonistas del último debate de 'TardeAR' por su intensidad a la hora de hablar. En el bloque de corazón, los colaboradores han estado debatiendo sobre la vida de Álvaro Muñoz Escassi. Ponían énfasis en las filtraciones de información que ha habido sobre la relación del jinete con María José Suárez, algo de lo que Marta López tenía claras informaciones.

"Lo peor es que sé que María José no ha dicho nada, entonces ¿quién ha dicho que ese plató se lo enseñó su ex suegra?. ¿Para qué filtras esto Álvaro? Para hacer daño. Es el topo", sentenciaba Marta López: "Es que es así o Álvaro o Hiba", insistía, negando que fuese María José Suárez: "Sé que no, entonces entre Álvaro e Hiba es Álvaro".

"Estás desatada", le soltaba entonces Omar Suárez ante la intensidad de Marta López en el debate: "Pero Hiba Abouk es la que está jugando subiéndolo", añadía el colaborador. "Pero el que lo filtra es él, y ya está bien", se quejaba Marta López contra su compañero: "Con las madres no se juega", añadía contundente la colaboradora.

| Mediaset

"¿Pero por qué tu suegra te haya enseñado una receta ya no la puedes hacer?", preguntaba Jorge Borrajo. "Que feo que lo digas para que lo digan en el programa", añadía Marta López. Sin embargo, Beatriz Archidona defendía a los redactores de 'TardeAR': "En este programa hay un equipo de investigación espectacular y sacamos conclusiones de un vídeo que nos llamó la atención".

"Lo único que quiere es seguir dando por saco a María José", repetía Marta López. "A mí me choca que Hiba que es alguien que se quiere alejar del corazón juegue con esto", insistía Omar Suárez.

Además, Marta López dejaba claro que no soporta a Álvaro Muñoz Escassi: "Echa para atrás todos los programas. Porque me parece un jeta y que ha hecho las cosas fatal, punto". "Cómo estás hoy de alterada. No me pongan a esta señora al lado que está todo el rato gritando", pedía Omar Súarez haciendo que Beatriz Archidona hiciese que cambiasen de asientos: "Le está dando la tarde".

"Marta López hoy está desatada, hace lo que le da la gana", decía Beatriz Archidona. "Ahora que en agosto puedo...", reaccionaba la colaboradora de 'TardeAR'.