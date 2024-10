Beatriz Archidona frena en seco 'De Viernes' por lo que llega a decir Pepi Valladares

Isa Pantoja ha desatado nuevamente controversia familiar tras su intervención en 'De Viernes', en la que habló de su difícil infancia. Sus declaraciones han traído de vuelta a dos figuras del pasado: Dulce Delapiedra, su antigua niñera, y Pepi Valladares, exasistenta en Cantora. Aunque no coincidieron en el plató, las palabras de Pepi Valladares contra de la niñera no pasaron desapercibidas y obligaron a Beatriz Archidona a intervenir.

Dulce Delapiedra fue la invitada principal de 'De Viernes', donde mostró su apoyo a Isa Pantoja y criticó a la tonadillera, asegurando que "no conoce la palabra humildad". También acusó a Isabel Pantoja de ejercer una "sobreprotección exagerada" sobre su hija y afirmó que "primero ella, después ella y siempre ella". Dulce Delapiedra, además, no dudó en criticar a Kiko Rivera, señalando que "no quiere a su hermana y disfruta con estas cosas".

Durante la entrevista, Dulce Deslapiedra hizo por primera vez alusión a los intentos de acercamiento de Julián Muñoz, el exalcalde de Marbella, hacia ella. Esta confesión fue cuestionada rápidamente por Pepi Valladares, quien con tono sarcástico declaró: "Yo no vi una peli de Netflix, os lo digo así. Yo estaba ahí". Pepi Valladares, además, sugirió que Dulce Delapiedra habría podido denunciar en su momento: "Es una persona adulta. Tú lo recibes una vez, pero a la segunda lo denuncias".

La respuesta de Pepi Valladares despertó una oleada de reacciones en plató de 'De Viernes', con espectadores y colaboradores aplaudiendo su comentario. Sin embargo, Beatriz Archidona intervino para moderar el discurso, argumentando que "a veces no es tan fácil. Ella era una empleada y, a veces, hay abuso de poder en los acosos. No vamos a simplificarlo todo tanto".

Sin embargo, Pepi Valladares, impulsada por el apoyo en el plató, mantuvo su postura: "Eso era cosa de dos. Lo tiene que reconocer, ella no puede decir que yo no estaba o que yo me lo he inventado. Yo vivo exactamente tal y como lo cuento".

En su declaración más polémica, Pepi Valladares describió la supuesta relación entre Julián Muñoz y Dulce Delapiedra, afirmando que "le confiesa (a Isabel) el toqueteo, todo, hasta el límite que ha contado Julián. Hasta ahí llegan, pero varias veces. Con consentimiento, eran dos personas adultas y ella estaba con la pareja de su jefa".