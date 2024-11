Beatriz Archidona frena en seco a Carlo Costanzia por lo que suelta en 'De Viernes'

En la última emisión de 'De Viernes', Carlo Costanzia padre se sentó frente a Beatriz Archidona, Santi Acosta y los colaboradores para abordar los días previos al nacimiento de su nieto. Lo que comenzó como una conversación sobre la inminente llegada del bebé terminó en un acalorado debate sobre el papel de los medios. Y es que Carlo Costanzia se posicionó completamente en contra de como los medios están siguiendo a Alejandra Rubio.

La charla dio un giro cuando el nombre de Alessandro Lequio salió a relucir: "Aquí se ha mostrado una versión muy edulcorada para hacerle un favor a él. Como que ahora se lleva bien, cuando ha tenido actitudes muy agresivas hacia Alejandra. Me parece impresentable que trate así a una señora o chica embarazada, es una falta de respeto tremenda".

Durante su intervención, Carlo Costanzia también criticó el comportamiento de algunos periodistas hacia su familia, acusándolos de acoso. "Yo he vivido esto en primera persona. 24 horas al día hay entre dos y cuatro coches", denunció, visiblemente afectado en 'De Viernes'.

| Mediaset

"Esta chica está embarazada y chapó lo que ha hecho. Se ha hecho un embarazo acosada a diario. No es un tema de solo periodistas, sino también de personas cuyo trabajo es provocar y acosar", dijo el invitado de 'De Viernes'.

Beatriz Archidona, en defensa de la profesión, interrumpió al invitado para rebatirle: "Ahí discrepo. Son compañeros y profesionales que están en la calle y es normal que se les haga preguntas. Es el hijo de Mar Flores y la hija de Terelu Campos, ellos también han vendido su exclusiva y es normal que el foco mediático esté en ellos. Hay que respetar el trabajo de los compañeros en la calle, que se pasan muchísimas horas trabajando".

| Mediaset

Lejos de quedarse callado, Carlo Costanzia respondió con firmeza, afirmando que algunos comportamientos son indefendibles. "También vosotros sois un clan y a veces defendéis lo indefendible. Yo he visto provocaciones. He presenciado a gente que ha venido y le ha puesto la cara enfrente a Carlo con un micrófono y le ha dicho textualmente '¿qué miras? ¿me amenazas? ¿me vas a pegar?'", decía.

Finalmente, Costanzia intentó suavizar el tono pero sin ceder en su postura: "Entiéndeme un poco. Puedes defender a gente, pero otros son indefendibles".Sus palabras recibieron el respaldo de Terelu Campos y José Antonio León: "Es verdad que, aunque el discurso tuyo generalista no sea así. Yo he estado con compañeros que provocaban ciertas situaciones para picar al personaje. No son las mejores formas de preguntar", concluyó León.