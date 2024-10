Beatriz Archidona frena a Ángela Portero por lo que llega a contar de Isa Pantoja

'De Viernes' vivió un momento más que tenso durante la entrevista a Isa Pantoja. Beatriz Archidona tuvo que intervenir de manera contundente para detener a Ángela Portero, que insistía en que la protagonista compartiera dolorosos de un incidente con su propio hermano. Y es que 'De Viernes' abordó uno de los momentos más traumáticos de su vida.

La propia Beatriz Archidona calificó el incidente como "el más humillante" que Isa Pantoja ha tenido que afrontar en Cantora. Unas palabras con las que se refería al famoso episodio del baño con una manguera que ocurrió cuando la joven tenía 17 años.

Beatriz Archidona intentó abordar el tema con sensibilidad al preguntarle directamente: "¿Eso pasó Isa?". A lo que la invitada, visiblemente nerviosa, respondió de manera escueta: "Hubo momentos muy duros, tenía 17 años". Unas palabras con las que dejó claro que no quería profundizar en ese doloroso recuerdo.

| Mediaset

De este modo, todo ocurrió cuando tuvo su primer novio: "Yo hablaba con él por las noches y justo mi pared daba a la habitación de mi tío. Y es mi tío quien avisa a mi madre y le dice 'la niña habla mucho por las noches con alguien, ten cuidado'. Entonces, es cuando pasa lo del ginecólogo y me lleva mi hermano", relató Isa Pantoja en 'De Viernes'.

"Vamos al ginecólogo, me ven, le dice mi hermano que quieren saber si he perdido la virginidad. El médico se queda diciendo '¿cómo?' y responde: 'yo no puedo hacer eso por ética'". A pesar de la negativa del primer médico, insistieron y la llevaron a otro ginecólogo, donde se descubrió la verdad: "Para mí es muy traumático a día de hoy", lamentó.

Beatriz Archidona tiene que cortar a Ángela Portero

El ambiente en el plató se tornó aún más tenso cuando Ángela Portero y José Antonio León intentaron que Isa Pantoja contara con más detalle el episodio del riego con manguera. Sin embargo, la invitada fue clara: "No, no voy a contar lo que pasó con la manguera".

| Mediaset

Ángela Portero, no dispuesta a dejar el tema, decidió revelarlo por su cuenta: "Si no lo quieres contar tú, lo voy a contar yo. Porque después de todo eso, tu hermano junto a tu primo Manuel, te coge en Cantora casi desnuda. Te empiezan a mojar y te hacen una especie de limpieza como para purificarte por lo que habías hecho", explicó la colaboradora.

Isa Pantoja, sin embargo, corrigió a Ángela Portero: "No, mi primo no, estaba ahí, pero él no". Además, expresó de nuevo su deseo de no continuar hablando del tema: "Pero no quiero hablar de esto, no, no, no, de verdad que no. Es que no quiero, no lo voy a hacer", rogó, visiblemente afectada en 'De Viernes'.

Fue en ese momento cuando Beatriz Archidona tomó cartas en el asunto y, con firmeza, detuvo a su compañera. "Ya está. Ángela, vamos a dejarla, ¿vale? Y si no quiere reproducir o recordar algún momento vamos a dejarla", cortó la presentadora el momento.

Isa Pantoja, visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas, concluyó la entrevista con una impactante confesión. "No me lo merecía, no hay persona que se merezca eso y menos de la única familia que he conocido", explicó.