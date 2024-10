Beatriz Archidona desvela la confesión de Isa Pantoja cuando nadie la estaba grabando

La familia Pantoja vuelve a estar en el foco mediático, después de la dura entrevista de Isa Pantoja. En tan solo un par de días, el duro testimonio de la hija de Isabel Pantoja se ha colado en todas las tertulias televisivas. Beatriz Archidona ha aprovechado su presencia en 'TardeAR' para contar aquello que nadie pudo ver de la entrevista.

La presentadora de 'De Viernes' compartió con sus compañeros del programa de Ana Rosa Quintana su visión de la histórica entrevista."Es la entrevista más dura que hemos hecho, no solo por lo que estaba contando, sino por cómo lo estaba contando", aseguraba Beatriz Archidona. "Y todo lo que se está callando", añadía la presentadora, dejando entrever que todavía habría más que contar.

A su vez, le confesó a la presentadora de 'TardeAR' lo mal que lo pasó durante la entrevista. "Yo llegué a mi casa y no me podía dormir", confesaba Beatriz Archidona. Además, desveló que tiene "información de compañeros que lo vivieron y sabían lo que pasó, y yo no me atreví ni a preguntárselo".

Ahora bien, los colabores del programa querían saber qué no pudo captar la cámara sobre Isa Pantoja. La presentadora de 'De Viernes' les narró que Isa Pantoja se pasaba las pausas publicitarias llorandomientras repetía la misma frase."Yo no quiero que esto se tome como una venganza y un ataque", insistía Isa Pantoja, según Beatriz Archidona.

"No sé si se oye en directo, pero cuando entra Asraf, la abraza y ella le dice 'no me abandones'", revelaba en exclusiva la periodista. A todo esto, la hija de Isabel Pantoja se dirigió a la presentadora en una pausa publicitaria para dedicarle unas palabras. "Me dijo llorando: 'Bea, yo solo pido que mi madre me diga frente a frente, no me arrepiento de tu adopción'", confesaba la periodista.

Sin embargo, Beatriz Archidona no quiso concluir el tema sin dirigirse a Kiko Rivera. "Menos mal que no tiene la misma sangre porque esa es la diferencia entre un hermano y el otro, de la que nos hemos librado", soltaba la periodista. Ana Rosa Quintana, por su parte, destacaba que "la más culta de esa familia, la que tiene menos rencor y la más educada es Isa".