Bárbara Rey se atreve contra Alessandro Lequio y la tienen que frenar en 'De Viernes'

Bárbara Rey protagonizó un tenso enfrentamiento con Alessandro Lequio durante una entrevista en directo en el especial de 'De Viernes', donde se abordaron los malos tratos que sufrió de Ángel Cristo. La situación en el plató se tornó tan intensa que Santi Acosta tuvo que intervenir solicitando a la dirección que bajaran el volumen del micrófono de la protagonista.

"Considero que el chantaje al Rey no es un comportamiento legítimo, pero considero mucho peor los malos tratos", afirmó Bárbara Rey. Unas palabras que desencadenaron una reacción inmediata de Alessandro Lequio, quien preguntó: "¿Qué sufriste de tu marido?". A esto, Bárbara Rey respondió con firmeza: "Y que han sufrido también otras mujeres", haciendo alusión a experiencias de violencia de género en general.

"¿De quién?", preguntó el colaborador, a lo que Bárbara Rey respondió de forma directa: "Todos tenemos Google y se pueden meter y buscar las cartas de la vergüenza de Alessandro Lequio". Ante esto, Santi Acosta trató de desviar el tema en 'De Viernes' recordándole que evitara entrar en cuestiones personales: "Este no es el tema. Te lo he dicho al principio del programa, Bárbara".

| Telecinco

Sin embargo, la vedette continuó con sus declaraciones, señalando directamente a Alessandro Lequio: "Has reconocido que has pegado a mujeres. Quien quiera verlo, desde aquí hago un llamamiento para que lo vea todo el mundo". Acto seguido, se levantó de su asiento y, mirando a cámara, instó al público a difundir en redes sociales el contenido que respaldaba sus acusaciones.

Por su parte, Alessandro Lequio se defendió asegurando: "Yo jamás he sido denunciado, juzgado ni condenado por ningún delito. Aquí la única persona que ha sido condenada a dos años de prisión por un delito de alzamiento de bienes eres tú". Las tensiones aumentaron hasta el punto de que tanto Santi Acosta como Beatriz Archidona intentaron contener a Bárbara Rey para que no siguiera hablando de un tema que no estaba previsto.

Finalmente, Bárbara Rey lanzó un duro comentario hacia Mediaset y los programas que cuentan con la presencia de Alessandro Lequio: "Lo que no sé es cómo existe todavía alguna televisión que contrata a este señor". Ante esta afirmación, Santi Acosta, visiblemente molesto, pidió con determinación: "¿Le bajáis el micro, por favor?". Esto provocó una reacción de sorpresa en Bárbara, quien expresó: "¿A mí? ¿A mí?", dejando en evidencia su inconformidad ante la decisión.