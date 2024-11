Bárbara Rey no puede evitar las lágrimas tras ser pillada en 'Mask Singer'

Bárbara Rey ha sido la última desenmascarada de la cuarta edición de 'Mask Singer'. El guessing show de Antena 3 ya tiene a su octava máscara desenmascarada: en su cuarta entrega ha llegado el esperado turno de Troll. 'Mask Singer: adivina quién canta' ha emitido una nueva entrega de su cuarta temporada este miércoles 23 de octubre.

De este modo, en el segundo grupo de la noche se han enfrentado Helado, Churros y Troll siendo esta última, la debutante, la desenmascarada. Recordamos que las tres pistas eran: soy una empollona, no me escondo, mis notas son sobresalientes, soy un troll de mundo y no puedo ni descansar en el recreo, llevo un trote. De este modo, debajo de Troll se encontraba la vedette Bárbara Rey.

"He intentado hacer lo posible para que no se supiera que soy yo. Estoy muy triste porque me han desenmascarado. Lo he sentido mucho porque había hecho unas canciones muy bonitas y mi ilusión era hacer este programa", decía Bárbara Rey.

| Atresmedia

Sorprendentemente, algo que nunca había pasado en 'Mask Singer', la desenmascarada se ha roto a llorar como nunca. "Perdona por estar llorando, pero he hecho todo lo posible para poder estar con esta máscara... Lloro porque me voy, no por otra cosa", decía Bárbara Rey, mientras los investigadores se acercaban al escenario para arroparla.

De este modo, Bárbara Rey ha seguido los pasos de David Hasselhoff como los desenmascarados de la noche. Se suman a los eliminados Ana Obregón, Manuela Carmena, Miguel Ángel Revilla, Carl Lewis, El Puma y María José Campanario. De este modo, siguen en competición Churros, Rinoceronte, Cobra, Corazón, Helado, Mosca, Piña, Tiburón.

Recordamos que el estreno de la cuarta temporada de 'Mask Singer' lideró en la noche del miércoles. El programa de Arturo Valls logró 1.051.000 espectadores de media y más de 2,6 millones de espectadores únicos y, con un 14,7%, arrasando frente a todos sus rivales. Lideró, asimismo, en todos los públicos, con un 20,9% en jóvenes y un 24,4% en 25-34 años.