Bárbara Rey estalla en 'De Viernes' y revela el vínculo familiar de un colaborador

Bárbara Rey ha protagonizado un nuevo episodio de 'Bárbara Rey, mi verdad' en Telecinco, enfrentándose a un escenario cargado de tensión y controversia. La vedette fue entrevistada por Santi Acosta, Beatriz Archidona y el equipo de colaboradores, pero el programa arrancó con gran polémica. Justo antes del inicio, se publicaron unos audios en los que Bárbara Rey criticaba al rey emérito con el periodista Santiago Arriazu.

Bárbara Rey comenzó abordando este nuevo revuelo mediático, pero fue rápidamente desmentida por Álvaro García Pelayo, representante de su hijo, Ángel Cristo JR. La interacción marcó el tono del especial de 'De Viernes', especialmente al ser el primer encuentro entre Bárbara Rey y Álvaro García Pelayo, esposo de la también periodista Sandra Aladro. Ante la ausencia de esta última, la vedette comentó con ironía: "Me pensaba encontrar con tu queridísima esposa, pero no habrá tenido tiempo de maquillarse".

La alusión provocó una reprimenda inmediata de Santi Acosta: "La vida privada de nuestros colaboradores no es el objeto de esta entrevista. Los colaboradores no tienen nada que ver". Lejos de apaciguarse, Bárbara Rey respondió al corte del presentador: "Si ya empezamos a controlar lo que se puede decir o pensar, empezamos mal".

| Telecinco

Su reacción dividió al plató de 'De Viernes', mientras el público aplaudía la intervención de Santi Acosta. No obstante, Bárbara Rey insistió en defender su comentario: "Lo único que he dicho es que esperaba encontrarme aquí a su mujer (Sandra Aladro), porque su mujer ha estado aquí siempre. Él (Álvaro García Pelayo) no ha estado. ¿Eso es meterme en la vida privada?".

La tensión continuó con Bárbara Rey acusando a programas de Telecinco de atacarla sistemáticamente. "Desde hace un año y pico, se me está poniendo a parir como persona, como madre, como artista y en todos los sentidos", explicaba. Finalmente, Acosta zanjó la discusión: "La vida privada mejor fuera y hablamos sobre el asunto al que hemos venido a hablar".

Recordamos que el segundo especial de 'Bárbara Rey: mi verdad' fue líder en su franja en Telecinco con un 13,5%, 831.000 seguidores de media y 2.550.000 espectadores únicos. De hecho, supera a su rival con una distancia de 1,4 puntos