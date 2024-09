atresplayer presenta 'La Sombra de la Tierra': 'Nunca se ha hecho en España'

atresplayer se lanza al drama con el futuro estreno de 'La Sombra de la Tierra'. Es un drama rural intenso y duro, que cuenta con cuatro episodios de 50 minutos, que está basado en la novela de Elvira Mínguez. Aún sin fecha de estreno, atresplayer ha presentado 'La Sombra de la Tierra' en el Festival de San Sebastián.

"Es una serie dura, áspera, es un drama rural, que nunca se ha hecho en España. Cuando leímos la novela vimos que tenía un potencial importante, con grandes personajes y un visual muy fuerte. Las cosas que hace Elvira Minguez delante de las cámaras son muy buenas, pero ahora como directora mejor", definía la serie Montse García, directora de ficción de Atresmedia.

'La sombra de la tierra' narra el enfrentamiento de dos mujeres marcadas por el odio y rememora algunos de los grandes clásicos de nuestra literatura. Aborda con autenticidad la construcción de personajes atormentados y violentos, dibujando un impactante retrato de las consecuencias del odio extremo.

| Atresmedia

Adelfa Calvo (Garibalda) y María Morales (Atilana) son las grandes protagonistas de la serie. Garibalda es una mujer enferma que gobierna con mano de hierro a los habitantes del pueblo. Desde la infancia odia a Atilana, a quien culpa de todos sus males. La posición de poder que hereda de su marido la usa para abusar de todo el mundo que tiene a su alrededor.

Atilana es una viuda de mediana edad que sostiene como puede una finca que en otros tiempos fue grande. Su familia era una de las pocas acomodadas del pueblo hasta que su marido lo pierde todo por entrar en malos negocios.

"El producir esta serie ha sido un privilegio. Desde que leímos la novela nos enamoramos de la historia y de sus personajes. Se ha hecho un trabajo con mucha ilusión, esfuerzo, cariño y amor durante todo el proceso. Los actores están increíbles en todo momento, con un elenco muy coral", decía un responsable de la productora.

| Atresmedia

"Me han permitido hacer la adaptación de la novela a la serie, porque para mí era importante contar la historia como yo la había escrito. Quería que se contase como yo quería y me han dejado hacerlo. Me siento muy orgullosa de la serie que hemos hecho y de su factura", explicaba Elvira Mínguez.

Adelfa Calvo y María Morales son las protagonistas de 'La Sombra de la Tierra'

De este modo, Adelfa Calvo y María Morales son las protagonistas de 'La Sombra de la Tierra'. Completan el reparto de 'La sombra de la tierra' Carmelo Gómez junto a Marcos Ruiz, Ginés García Millán, George Steane o Quique Niza. Así como Amaia Sagasti, María García-Concha, Aina Picarolo, Camila Viyuela, Richard Holmes, Tusti de las Heras e Izan Corchero, entre otros.

| Atresmedia

"No todos los días se coge un personaje con la edad que yo tengo siendo mujer. Nunca en mi vida, y ya llevo unas tantas series y películas a mis espaldas, había visto tanto respeto por la directora. Hemos todos juntos, unidos y hemos sentido su cariño", explicaba en la rueda de prensa Adelfa Calvo.

"Estoy bastante sobrecogida. Este papel ha sido regalazo, con una historia muy dura y muy rural, pero que tiene potencia, ya que es una historia universal. Ha sido, además, uno de los rodajes más divertidos en los que he estado, con chistes en todos los cortes para respirar y coger aire", añadía María Morales.

Por su parte, Carmelo Gómez interpreta a Fernando Vacas: "No es solo un guion fascinante, que a mí me encantó. Con Elvira Mínguez nos conocíamos, pero sabíamos que en algún momento teníamos que trabajar juntos. Leí el primero y me encantó, pero el segundo guion no podía ser más brutal".

En cuanto a Ginés Gacía Millán, que es Ladislao, comparte tramas con Carmelo Gómez: "Es una historia de lealtad entre hombres y como se desarrolla. Muy agradecido porque creo que hemos hecho un trabajo estupendo".