atresplayer pone fecha a 'Temporada de caza': retrata una huida en tiempo real

Flooxer sigue apostando por las mejores tendencias juveniles internacionales con 'Temporada de caza'. Se trata de un nuevo game show que llegará a atresplayer el próximo domingo 8 de septiembre con su estreno en abierto en el canal juvenil de la plataforma de Atresmedia. Además, los usuarios premium de atresplayer tendrán disponible desde ese mismo día el segundo capítulo de este nuevo formato que se estrenará de forma semanal.

El programa está protagonizado por algunos de los creadores de contenido más influyentes del panorama digital actual en diferentes ámbitos. Estos se pondrán en la piel de cazadores y fugitivos para desempeñar una fuga en tiempo real.

'Temporada de caza' contará con 8 entregas de 30 minutos. Cada uno de los episodios tendrá al frente a tres cazadores, que también serán presentadores durante todo el formato, y un fugitivo, que será distinto en cada una de las entregas.

En la piel de los cazadores se meterán los creadores de contenido Cesc Escolà (preparador personal), Gakian (actriz cómica y escritora) y Álvaro Casares (humorista), que serán los encargados de evitar la huida de los prófugos. Paul Ferrer, Héctor Riumbau, Noelia Moya, Esperansa Grasia, Rayo McQueer, Mike Fajardo, Álex Segura, y Samantha Costantini y Tote Fernández serán los fugitivos.

| Atresmedia

'Temporada de caza' es la adaptación de 'Hunting Season', el exitoso formato neerlandés de Talpa Studios que ha atrapado a millones de espectadores, y que llega España producido por Buendía Estudios. Un éxito que comenzó en Países Bajos, donde se han emitido 8 temporadas en versión online, y 4 temporadas en formato televisivo. Tras este arrollador éxito, ha llegado también a Lituania, Bélgica, Polonia y, próximamente, podrá verse en España gracias a atresplayer.

Así es 'Temporada de caza'

'Temporada de caza' mostrará el intento de captura de un grupo de cazadores a un fugitivo en un espacio real durante un máximo de cuatro horas. El fugitivo, que deberá permanecer huido todo ese tiempo para ganar esta aventura, contará con veinte minutos de ventaja en el inicio de la fuga y la posibilidad de concertar previamente hasta dos vehículos y la ayuda de amigos y familiares. Pero que no se confíe, porque no podrá permanecer en ningún transporte más de 20 minutos. No tendrá ni móvil ni dinero, e irá siempre vestido con un mono naranja.

Por su parte, los cazadores contarán también con ciertas ventajas para poder atrapar al fugitivo. Pueden rastrearlo por tierra, mar y aire y, para ello, dispondrán de una furgoneta que facilitará sus desplazamientos, además de todos los recursos y ayudas que encuentren en su búsqueda. También recibirán las coordenadas del fugitivo cada 10 minutos, desde un Localizador GPS que llevarán en su brazo. En la última hora, la ubicación se envía cada 5 minutos, haciendo más interesante la caza y acortando distancia entre cazadores y fugitivos.

Un programa de estrategia y destreza, donde el ingenio y la capacidad de improvisación del fugitivo ayudarán a que pueda escapar o ser capturado.