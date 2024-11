Atresmedia aplazó la serie de Gervasio Deferr tras unas acusaciones de 'abuso sexual'

Atresmedia y Diagonal TV han decidido aplazar indefinidamente el estreno de 'El Gran Salto', la serie basada en la vida del campeón olímpico Gervasio Deferr. Aunque inicialmente no se dieron detalles, finalmente ha salido a la luz que se canceló su llegada debido a unas acusaciones de "abuso sexual".

Según ha informado el abogado de una mujer a El País, esta lo acusa de agresión sexual durante su etapa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Afirma, además, que habría otras dos víctimas. Sin embargo, no se ha interpuesto ninguna denuncia porque los presuntos delitos habrían prescrito.

De este modo, un portavoz de Atresmedia confirmó al medio citado este motivo para el retraso de la serie: "Nada más tener conocimiento de unos supuestos abusos por parte de Gervasio Deferr, Atresmedia y Diagonal TV acordaron conjuntamente cancelar la promoción y aplazar sine die el estreno de la serie 'El Gran Salto'".

| Atresmedia

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 1992, cuando Deferr ingresó con 13 años al CAR de Sant Cugat, y enero de 2011, fecha en que abandonó el centro tras retirarse del deporte profesional. Según la versión de la denunciante, Deferr era mayor de edad y ella menor cuando ocurrió la presunta agresión. Además, asegura que existen otras dos víctimas que también eran menores de edad en el momento de los hechos.

"Es exponerse para algo que acabaría archivado y sin castigo. Pero tenemos conocimiento de mínimo dos casos más", señaló el letrado de la mujer.

Por su parte, Gervasio Deferr ha declarado que no tiene conocimientos de los motivos del aplazo de 'El Gran Salto'. "A mí no me ha llegado nada, a mí nadie me ha notificado nada, ni me ha llegado nada de ningún lado (...) Sé que habían aplazado la serie, pero no he hablado con atresplayer ni nadie para que me expliquen. Yo estoy entrenando y ya está", explicaba.

Cabe destacar que 'El Gran Salto' narra la historia del campeón olímpico Gervasio Deferr. Desde su camino hacia el éxito olímpico y su caída a los infiernos. El actor Óscar Casas es el protagonista de 'El gran salto', que cuenta con cinco capítulos, metiéndose en la piel del gimnasta.

Recordamos que, tras aplazar el estreno de 'El Gran Salto', atresplayer decidió adelantar 'La Sombra de la Tierra', que estaba previsto para más adelante. De hecho, también han anunciado la llegada de 'Santuario' para el próximo mes de diciembre.