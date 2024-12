'Asumí que me iba': Manu Sánchez se rompe al hablar de su cáncer en Canal Sur

Manu Sánchez ha compartido uno de los momentos más significativos de su vida en 'Somos música', el programa de Canal Sur. Cada sábado, el presentador repasa las canciones que han marcado la trayectoria de sus invitados. En el especial del 7 de diciembre, el protagonista fue Manuel Carrasco, quien, junto a Manu Sánchez, ofreció una emotiva entrevista de lo más íntima.

Durante la conversación, Manu Sánchez rememoró el especial gesto que tuvo Manuel Carrasco poco después de que el presentador hiciera público su diagnóstico de cáncer. "A mí me acababan de diagnosticar el cáncer, yo lo conté, creo que había que contarlo. Y al día siguiente o a los dos días, usted, querido Manuel Carrasco, tenía el concierto que se iba a convertir en el más multitudinario de la historia de este país", comenzó diciendo Manu Sánchez.

El presentador recordó cómo, en pleno concierto en el Estadio de la Cartuja ante 74.345 personas, el artista tuvo un momento especial dedicado a él. "Entiendo que tu cabeza tenía que estar a otro montón de cosas, pero en aquel concierto llegó un momento en el que te acordaste de mí. Me quisiste dedicar el concierto y una canción que es muy importante para mí y para mucha gente", relató.

| Canal Sur

Visiblemente emocionado, Manu Sánchez añadió: "Que te acordases de mí fue la hostia. Que tanta gente allí en el concierto cuando me nombraste, que el estadio entero rompiese en un aplauso, no te puedes imaginar lo que fue y lo que me ayudó".

"Yo creo que las cosas no son casualidad, Manuel. Después de una quimio dura y casi 15 horas de cirugía donde me habían puesto las cosas feas y me dijeron 'que lo más normal es que te quedes en la operación' y que 'seguramente tengamos que abrir y cerrar porque no podamos hacer nada más', yo ya había dado pasos como para asumir que me iba. Ya había ido al notario para repartir los bienes que debía", confesó Manu Sánchez.

El humor característico de Manu Sánchez no faltó en su relato, a pesar de lo duro del proceso. "Me habían dicho que, si salía bien, 'no vas a mover las piernas, vais a salir sin riñones y no moverás el brazo izquierdo'. Yo me desperté de aquella operación y había pasado de esto de la tele a la realidad. De la purpurina a alguien que estaba lavándome con una manopla. Yo no podía moverme y me dolía parpadear", explicó.

"Esa persona que me lavaba era una persona maravillosa de nuestra sanidad pública y cuando abrí los ojos vi dos brazos que estaban completamente tatuados con 'No dejes de soñar', 'Y ahora' y 'Hay que vivir el momento'", concluyó Manu Sánchez.