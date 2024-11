Asraf Beno confiesa en 'De Viernes' si han hablado con Isabel Pantoja tras el embarazo

El embarazo de Isa Pantoja y Asraf Beno se ha convertido en la noticia más destacada de la prensa del corazón esta semana. Tras el distanciamiento entre la joven y su madre, la llegada de un miembro a la familia supone un giro de alegría para la pareja. Mientras Isa Pantoja ha compartido la buena nueva en exclusiva en una revista, Asraf Beno ha aportado su perspectiva en 'De Viernes', donde sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie.

Asraf Beno, visiblemente emocionado, expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo: "Estoy contentísimo. Es impresionante". A pesar de la gran alegría por la paternidad, la pareja sigue lidiando con la compleja dinámica familiar, marcada por la distancia entre Isa Pantoja y la tonadillera.

El invitado de 'De Viernes' fue directo al hablar sobre la posibilidad de que Isabel Pantoja conozca a su futuro nieto: "Si no ha cedido con Albertito, no creo que la cosa cambie con mi hijo". En sintonía con las palabras de Isa en la revista, el joven señaló que la reconciliación depende de la artista.

| Mediaset

Sin embargo, dejó claro que, por el momento, la pareja está enfocada en la estabilidad emocional de Isa Pantoja, dejando a un lado cualquier tipo de expectativa: "Está intentando pasar página. No espera que su madre la felicite".

La situación familiar fue también tema de debate entre los colaboradores de 'De Viernes'. De hecho, Antonio Montero no escatimó en críticas hacia Isabel Pantoja: "Parece una mujer insensible a cualquier reacción", lamentando la falta de una iniciativa para retomar el contacto con su hija. Además, Asraf Beno reveló las dificultades para establecer comunicación con la cantante: "No sabemos cómo comunicarnos con ella. Isabel no tiene teléfono".

Respecto a la supuesta mala imagen que Isabel podría tener de él, Asraf Beno se mostró sereno y contundente. "No sé si es verdad, pero, si fuese así, no entiendo por qué no le voy a gustar. Yo trato bien a su hija", decía con contundencia en el plató de 'De Viernes'.