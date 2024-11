Así ha sido el regreso de María Adánez a la temporada 15 de 'La que se avecina'

La temporada 15 de 'La que se avecina' por fin se ha estrenado de la mano de Prime Video. La plataforma ha lanzado este lunes 18 de noviembre los tres primeros capítulos, que han contado con algunas ausencias, pero también regresos. Uno de los más esperados era el de María Adánez, que ha retomado su papel como la abogada Rebeca Ortiz.

Su regreso ya es en el primer capítulo, cuando el personaje llega a Contubernio 49 como alquilada del piso de Menchu. "¡Pero si esa vivía en Montepinar!", avisa Fina al personaje de Loles León, que asegura que no la conoció, ya que no coincidieron sus personajes. "No, porque te perdiste ocho temporadas", añade Fina en 'La que se avecina'.

Tras descubrir que el ascensor está roto para la mudanza, poco a poco, el personaje de María Adánez va descubriendo que todos los vecinos de Montepinar ahora viven en Contubernio. Primero descubre a Amador para seguir con Coque, Maite, Antonio e incluso la Chusa o Lola.

| Prime Video

Por el momento, durante estos primeros episodios de 'La que se avecina',una de sus principales tramas es asesorar a Óscar en su posible divorcio de Yoli Morcillo. Esto también ocurrió en su primera etapa en la serie, cuando fue la encargada de gestionar el divorcio de Berta y Antonio o el de Judith con Enrique. Sin embargo, en esta ocasión, todo se está llevando en secreto, sobre todo ante Menchu, que no deja de seguir a Óscar allá donde va.

Además, Rebeca Ortiz, en el tercer episodio de la temporada 15 de 'La que se avecina', también organiza una fiesta de bienvenida. Esto también desencadena varias tramas, como el regreso de la vida sexual de Cristina y Martín, que ahora es el nuevo presidente. Más adelante, como vimos en el tráiler, la serie también presentará al novio del personaje de María Adánez, interpretado por Luis Miguel Seguí, actor que hizo de Leo.

De este modo, María Adánez ha sido la gran incorporación como personaje principal de la temporada 15 de 'La que se avecina'. La serie también ha contado con la vuelta de personajes secundarios como Ingrid, la hermana de Judith, o Gloria, la ex de Bruno. Además, también ha llegado un miembro de la familia de Antonio Recio, personaje de Jordi Sánchez, para poner patas arriba su vida.