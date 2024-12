Así ha sido el final de 'La que se avecina', con regresos y un embarazo sorpresa

'La que se avecina' ha cerrado su temporada 15 en Prime Video este lunes 23 de diciembre. La plataforma ha estrenado el último capítulo, aunque aún hay dos temporadas firmadas para seguir disfrutando de los vecinos más locos de la televisión. Sin embargo, este final se grabó antes de la renovación, por lo que tiene un sabor a despedida.

De este modo, el episodio de 'La que se avecina' ha servido para cerrar la mayoría de las tramas abiertas durante la temporada. Este arranca con Antonio Recio (Jordi Sánchez) rompiendo el muro de ladrillos que separa las dos comunidades para acabar con la guerra, aunque luego Cristina (Ana Arias) no dudará en colocar una verja. Sin embargo, la lucha se traslada en conseguir el premio a mejor belén del barrio.

A lo largo del capítulo, Greta (Rocío Muñoz) también descubre que han sido su marido y su hija los que han planeado su adulterio con Amador (Pablo Chiapella). Esto lleva a la farmacéutica a decidir acabar con su matrimonio. Sin embargo, cuando descubre que fue Esteban (Carlos Chamarro) quien escribió sus cartas de amor, decide cambiar de opinión.

| Prime Video

El capítulo final de 'La que se avecina' también cuenta con dos regresos. Uno es el hijo de Fina, que vuelve, muy enfadado, junto a su padre, pidiendo explicaciones a Fina (Petra Martínez). También vivimos el regreso gracias a Fermín (Fernando Tejero) de Ursulita, hija de Lola (Macarena Gómez), que no deja de mencionar a Martina, lo que saca de quicio a su madre.

Otra de las tramas que se concluyen es la de Maite (Eva Isanta), que descubre que Agustín (Carlos Areces) ha perdido todo el dinero de la lotería y es pobre. De hecho, será ella la que tendrá que pagarle en el divorcio. Relacionado con Maite, también vivimos el parte de Carlota (Carlota Boza), que retransmite por Only Fans el nacimiento de Cloe.

Otro de los regresos más esperados en 'La que se avecina' ha sido el de Yoli (Miren Ibarguren), que ha aparecido en la temporada a través de videollamadas. Mientras Óscar (Félix Gómez) está manteniendo relaciones con Rebeca (María Adánez), les pilla Menchu (Loles León). En ese mismo instante aparece Yoli, pero lo que nadie esperaba es que está embarazada.

| Prime Video

Un bogavante de oro que hace cambiar a Antonio Recio

Uno de los grandes protagonistas de la temporada de 'La que se avecina' ha sido Antonio Recio. El mayorista por fin descubre que Bruno (Luis Merlo) es el inversor de Berta (Nathalie Seseña). Sin embargo, el pianista le hace ver que no está valorando a su mujer, que justo acaba de ganar el bogavante de oro por el gran crecimiento de Mariscos Recio.

Por su parte, Bruno teme pasar la Nochebuena solo después de que Ingrid (Paola Bontempi) se haya ido al pueblo. Organiza una cena en la cafebrería, pero inicialmente todos los vecinos rechazan acudir. Sin embargo, un mensaje de navidad de Antonio Recio hace que todos acudan felices a la cena, en lo que ha sido el cierre de temporada de 'La que se avecina'.

Es Coque el encargado de narrar lo sucedido en el final: "Es verdad eso de que la navidad ablanda los corazones. Por una noche, los vecinos de Contubernio 49 se olvidaron de la guerra entre interiores y exteriores, las traiciones, los adulterios, insultos y humillaciones del día a día y compartieron risas, anécdotas y gambas fresquísimas. No olían a mar, claro, como son de piscifactoría".

| Prime Video

Sin embargo, la armonía se rompe con la llegada de Rebeca a la cena de navidad. "¡Que no me voy! No me da la gana regalarte dos meses de alquiler, pienso alquilar mi contrato", le dice a Menchu tras anunciarle su marcha con anterioridad. Por su parte, Yoli se levanta mostrando la tripa de embarazada: "¡Yo no pienso cenar con esta!". Todo antes de empezar a gritar y acabar con la felicidad de los vecinos de 'La que se avecina'.

"Durante 12 minutos y medio reinó la concordia. No duró mucho, pero fue bonito. Feliz navidad", concluye Coque el capítulo de 'La que se avecina'.