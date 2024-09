Así fue la última entrevista de Julián Muñoz, con mensaje directo a Isabel Pantoja

Julián Muñoz, exalcalde de Marbella y figura central en uno de los mayores escándalos de corrupción en España, ha fallecido a los 76 años tras luchar contra una insuficiencia respiratoria. Muñoz había permanecido ingresado en el HC Marbella Internacional desde el 15 de septiembre, y este martes 24 de septiembre se ha confirmado su deceso. Apenas dos semanas antes, el exmandatario concedía su última entrevista en vida, un testimonio cargado de confesiones en 'De Viernes'.

Durante esa entrevista, Julián Muñoz admitió sus errores del pasado: "Fui un sinvergüenza, engañé a Mayte con Isabel hasta delante de nuestro nieto. No dejé de quererte nunca, Mayte", confesó en referencia a una de las infidelidades más mediáticas de nuestro país. Además, reconoció ser "un mal padre y un mal marido", aludiendo al distanciamiento con sus hijas: "He llegado a no querer saber nada de mis hijas, mira si era descerebrado".

En cuanto a su relación con la tonadillera, Julián Muñoz no se contuvo: "Realmente, lo que es una vida feliz y agradable, con esta señora, no la tuve. No guardo buen recuerdo y no tengo ningún sentimiento por esta persona, ninguno". De manera tajante, zanjó cualquier posibilidad de reconciliación emocional con una contundente frase: "Hay una cosa peor que el perdón, el silencio, no quiero saber nada, no existe".

La entrevista también abordó el estado de salud de Julián Muñoz, cuya enfermedad, un cáncer de pulmón, había avanzado de forma implacable. "Yo no soy médico, pero sabía antes de ir al doctor que lo que tenía era cáncer de pulmón, porque he sido fumador durante 60 años", explicó inesperadamente.

A pesar del dolor físico y las secuelas del tratamiento, aseguró haber encontrado la felicidad en sus últimos días. "Lo pasé muy mal con la quimio, porque yo tolero muy mal el dolor, tengo dos vértebras rotas, estoy mal de la próstata, tomo 20 pastillas diarias… Pero soy feliz. En estos momentos, y desde que salí de la cárcel, puedo decir que soy completamente feliz", fueron algunas de sus declaraciones más impactantes.

La despedida de Julián Muñoz fue emotiva, visiblemente afectado por la enfermedad que lo consumía, pero en paz consigo mismo. "No sé cuánto tiempo me queda, pero sí que os aseguro que esta es mi última entrevista y os la he dado para agradeceros el cariño que siempre me habéis mostrado", dijo mirando a cámara. Cabe destacar que esta fue su penúltima entrevista, ya que 'De Viernes' emitirá un especial este miércoles 25 de septiembre en Telecinco con una inesperada entrevista póstuma a Julián Muñoz.