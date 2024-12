Así es el esperado vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2024-2025

Cristina Pedroche ya ha desvelado su esperado vestido de las Campanadas 2024-2025. Junto a Alberto Chicote, la presentadora ha protagonizado los últimos minutos del año en Antena 3. Una cita que ya se ha convertido en esencial para terminar el año tras más de una década al frente de las Campanadas en Atresmedia.

Con este vestido, Cristina Pedroche cierra un año muy especial, tras recientemente anunciar que está embarazada de su segundo hijo.

Cristina Pedroche ya habia confesado vivir este acontecimiento "con mucha ilusión y mucha responsabilidad. Va a ser una cosa increíble. Sé que todos los años digo que este año el vestido es el mejor, pero es que este año es así".

"He vuelto a reencontrarme con mis inicios. Tenía muy claro el concepto que quería para el vestido y para el discurso y se han alineado los astros para que todo salga perfecto", explicaba sobre el vestido.

| Atresmedia

"Al año nuevo le pido mucha salud para todo el mundo, mucho amor, pero también me gustaría pedir empatía. Me gustaría que nos pusiéramos más en el lugar del otro. Cuando hay sucesos catastróficos es natural sacar esa empatía. Creo que hay que trabajar también esa empatía cuando el de al lado no piensa como tú o no ha tenido las mismas vivencias y por eso no actúa como tú", concluía.

Recordamos que, el pasado año, el minuto exacto de las uvas en Antena 3 reunió a 5,6 millones de espectadores y un 34,4% de cuota, siendo la opción más vista. Además, Cristina Pedroche y Alberto Chicote aumentaron su competitividad, lograban el liderazgo de la noche por tercer año consecutivo. Antena 3 superó en 21 puntos a su rival directo.