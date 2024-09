Antena 3 presenta 'López y Leal contra el canal': ¿de qué va el nuevo programa?

'López y Leal contra el canal' llega a Antena 3 para hacer la noche de los miércoles más divertidas. Atresmedia ha presentado en el FesTVal de Vitoria este formato, que enfrentará a dos de sus presentadores más carismáticos. Son Iñaki López y Roberto Leal, que pondrán a prueba sus habilidades.

"Se incorpora a nuestro catálogo de entretenimiento para dar más diversidad, puesto que son retos, pero sobre todo es humor, es entretenimiento familiar puro. Básicamente es muy original y divertido. El espectador en España no hemos visto nada más divertido", arrancaba Carmen Ferreiro la presentación.

Producido por Atresmedia en colaboración con BoxFish, 'López y Leal contra el canal' está presentado por Eva González. Ella será la maestra de ceremonias y la encargada de controlar que se cumplen las normas del programa. Y es que en este formato hay mucho en juego.

| TVeo

'López y Leal contra el canal' es un programa totalmente novedoso que pone a dos de los presentadores más reconocidos de Atresmedia contra la propia cadena. Con un tono familiar, de humor y diversión, por el programa también pasarán numerosos rostros conocidos y relacionados con Atresmedia. Ellos serán los que se enfrenten a López y Leal en las pruebas.

"Este formato llegó con la idea de tener un tándem donde haya química y mucho humor, lo que hemos conseguido con Iñaki y Roberto. Vamos a descubrir facetas desconocidas suyas, como la más competitiva de Roberto Leal, que es un picado, y el sentido del humor de Iñaki López, que se ha soltado la melena. Es un formato en el que a mi se me han escapado carcajadas y eres cómplice de ellos, algo muy necesario en la televisión actual y en el prime time", añadía Carmen Ferreiro.

En el arranque de cada entrega, Roberto Leal e Iñaki López sabrán el castigo al que se enfrentarán si no pasan la prueba. A partir de ese momento, tendrán que hacer frente a cinco pruebas distintas. De las cinco, una siempre se realizará en el exterior. Ganar o perder estas pruebas les dará ventaja en la gran prueba final.

Será en la prueba final en la que se lo juegan todo. Si ganan, tendrán un espacio en atresplayer para hacer y decir lo que ellos quieran a los espectadores. Si pierden, tendrán que hacer el castigo correspondiente de cada entrega.

| Atresmedia

"Tengo todo lo que un productor puede pedir, como un formato probado que lleva más de siete temporadas en Alemania. Tenemos una cadena líder, una dupla de presentadores magníficos y una gran presentadora. Es una premisa sencilla, pero muy clara y divertida y estos dos se han animado o arriesgada a hacerla, con los premios y consecuencias que esta tiene", explicaba Edi Walter, CEO de Boxfish.

"Me gusta mucho que se me haya presentado con un picado, porque es verdad, no podría haber ganado en este programa sin ser picado", decía Roberto Leal en la presentación. "Nadie nos había dicho nada y estuvo constantemente en riesgo nuestro físico", añadía Iñaki López. "Los castigos los podría haber creado el CEO de Mediaset", explicaba el presentador de laSexta.