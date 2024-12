Anna Simón se ausenta de su nuevo proyecto por un motivo de peso y ya tiene sustituta

Cambio inesperado en las presentadoras de TV3 durante la mañana del martes 31 de diciembre. La cadena autonómica catalana ha emitido el esperado sorteo de la Grossa de Cap d'any. Un evento que, por segundo año consecutivo, iba a contar con Anna Simón como presentadora titular.

Sin embargo, los espectadores de TV3 se han sorprendido al descubrir que Anna Simón no ha podido acudir al programa. Era María Xinxó, habitual copresentadora de 'La Selva' de Xavier Grasser, la que estaba al frente de la Grossa de Cap d'any. No obstante, la presentadora ha tenido unas palabras para Anna Simón en el inicio de la emisión.

"Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al sorteo de la Grossa de Cap d'any. Primero de todo, dejadme enviar un fuerte abrazo a la Anna Simón que hoy nos tenía que acompañar en este día tan especial y que lamentablemente no podrá estar por un virus estomacal. Por lo tanto, un besó fuerte a la Anna y a todos los que estéis en esta situación", desvelaba María Xinxó.

| 3Cat

Por lo tanto, María Xinxó ha estado al frente de toda la retransmisión de la Grossa de Cap d'any, junto a Anna Bertran, otra de las habituales de Xavier Grasset. Este espacio suponía el regreso de Anna Simón a TV3 tras presentar, sin éxito, 'El Tros' en el prime time de primavera.

Cabe destacar que Anna Simón también ha compartido un mensaje con sus seguidores a través de sus redes sociales. "Hoy tenía que presentar el sorteo de La Grossa en TV3, pero desde ayer un virus estomacal me tiene bajo mínimos. Me hacía mucha ilusión cerrar el año con todos vosotros repartiendo premios y alegría, pero por más que lo he intentado no podrá ser", explicaba.

"Desde aquí quiero enviar mucha suerte al equipo del programa y a mis compañeras que sé que lo harán de perlas. PD: Señora Grossa, yo con empezar el año mejor de lo que lo acabo me conformo", concluía el comunicado de Anna Simón.