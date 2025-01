Ángeles Blanco se emociona al hablar de Vicente Vallés en las Campanadas de Telecinco

Desde el emblemático Castillo de San José, con 245 años de historia, Mediaset despidió 2024 y dio la bienvenida a 2025 con una doble retransmisión en directo de las Campanadas. Lo hizo en una doble retransmisión, tanto en el horario peninsular como en el del archipiélago canario. Ángeles Blanco y Ricardo Reyes fueron los encargados de acompañar a los espectadores en el cambio de año desde Canarias.

Para esta noche inolvidable, Ángeles Blanco lució un conjunto espectacular que combinaba elegancia y originalidad. Optó por un diseño de dos piezas en tonos plata con motivos florales bordados en lúrex, acompañado de un bustier efecto corsé y una capa de tul de seda transparente en color cacao con bordados a tono.

Este diseño, obra de la prestigiosa firma canaria fundada en Santa Cruz de Tenerife en 1990 por Marco Marrero y María Díaz, destacó por su calidad artesanal y la cuidada selección de tejidos.

| Mediaset

De este modo, en los primeros minutos de 2025, Ángeles Blanco, presentadora de Informativos Telecinco, no pudo contener la emoción al enviar un mensaje especial a su familia. Una dedicatoria que incluyó a Vicente Vallés, su marido y también reconocido periodista de Antena 3 Noticias.

"Ya estamos en 2025. Felicidad, alegría, ¡qué subidón! Este momento de felicidad, de emoción. Porque yo cuando cambio de año me pongo muy emocionada", confesó Ángeles Blanco mientras las lágrimas asomaban en sus ojos.

Ante la pregunta de su compañero sobre a quién recordaba en ese instante, la presentadora respondió con sinceridad: "Yo me acuerdo, como todo el mundo. De mi hijo Daniel, mi marido - Vicente Vallés- , mi madre que me está viendo, mi hermano... de muchísima gente. Y también, como mucho de ustedes, es momento de acordarse de los que no están. Papá, te quiero".

Recordamos que Ángeles Blanco está viviendo uno de sus mejores años a nivel profesional. Hasta hace un año, formaba pareja con José Ribagorda en la edición del fin de semana de Informativos Telecinco. Sin embargo, desde inicios de 2024, Ángeles Blanco presenta junto a Isabel Jiménez de lunes a viernes a las 15h. Además, es la sustituta oficial de Carlos Franganillo en el informativo de prime time.